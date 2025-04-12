AKP'den MHP'ye ittifak şoku. CHP ile birleştiler

Ankara’nın Mamak ilçesinde, CHP yönetimindeki belediyenin Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin’in başkanlığında gerçekleşti. 11 Nisan 2025 tarihinde yapılan toplantının ana gündem maddesi, Mamak Belediyesi’nin 2024 Yılı Faaliyet Raporu oldu.

Odatv’den Servet Seyfettin Mete’nin haberine göre Belediye hizmetleri, projeler ve bütçe kullanımına ilişkin detayların yer aldığı rapor, meclis üyelerinin değerlendirmesine sunuldu. Ancak oylama sürecinde yaşananlar, MHP grubu için beklenmedik bir sürpriz oldu.

Toplantıda, 2024 Yılı Faaliyet Raporu üzerine CHP Grup Başkanvekili Aycan Demir, MHP Grup Başkanvekili Ramazan Tuğcu ve AKP Grup Başkanvekili Asım Bezirci söz alarak görüş ve önerilerini dile getirdi. CHP’li Demir, belediyenin halk odaklı projelerine ve şeffaf yönetim anlayışına vurgu yaparken, AKP’li Bezirci, raporu genel hatlarıyla olumlu bulduklarını ancak bazı eksiklerin giderilmesi gerektiğini ifade etti. MHP’li Tuğcu ise raporda bazı projelerin uygulanabilirliği ve bütçe kullanımı konusunda eleştirilerde bulundu.

OYLAMADA MHP’YE SOĞUK DUŞ

Rapor, yapılan bilgilendirme ve tartışmaların ardından Belediye Meclisi’nin oylamasına sunuldu. Mamak Belediye Meclisi’nde CHP’nin 23, AKP’nin 15, MHP’nin ise 7 üyesi bulunuyor. Oylama sonucunda, MHP grubu faaliyet raporuna ret oyu verirken, beklenmedik bir şekilde AKP grubu CHP ile birlikte hareket ederek raporu destekledi. Bu işbirliği, 38 oyun 38’ini alarak raporun oy birliğiyle kabul edilmesini sağladı. MHP’nin ret oyları ise sonuç üzerinde herhangi bir etki yaratmadı.