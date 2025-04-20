AKP’den ‘şekerli torpil’! Mesajlar ortaya çıktı

CHP Ereğli İlçe Başkanı Nejat Türktaş, Türk Şeker’in 10 Nisan’da duyurduğu işçi alımlarıyla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Türkiye genelinde 1.685, Ereğli Şeker Fabrikası için ise 158 kişilik kadro açıldığını hatırlatan Türktaş, işe alım sürecinde AKP teşkilatlarının yandaşlarına torpil sağladığını öne sürdü. Türktaş, bu durumun gençlerin umutlarını çaldığını ve adaleti ayaklar altına aldığını belirterek, “Bu bir kul hakkı gaspıdır” dedi.

“BU ALENİ BİR TORPİL DÜZENİDİR”

Türktaş, AKP teşkilatlarının WhatsApp grupları üzerinden üyelerine mesajlar göndererek, Türk Şeker’deki üst düzey yöneticilerle doğrudan temasa geçmeleri yönünde talimat verdiğini iddia etti. Bu çağrıların, işe alım süreci başlamadan önce yapıldığını vurgulayan Türktaş, “Sınavlar ve değerlendirmeler henüz tamamlanmadan bazı kişilere iş garantisi veriliyor. Bu, aleni bir torpil düzenidir.” diye konuştu.

Türktaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Türk Şeker’in işçi alımlarında büyük bir skandal yaşanıyor. 10 Nisan’da duyurulan alımlar, Ereğli için 158 kişilik kadro içeriyor. Başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor, buraya kadar her şey normal. Ancak perde arkasında gerçek bambaşka. AKP, WhatsApp gruplarında üyelerine açıkça ‘Şeker fabrikasından sorumlu yönetim kurulu üyesiyle iletişime geçin’ talimatı veriyor. Bu, sınav yapılmadan, liyakat aranmadan yandaşlara iş garantisi sunulması demek.”

“AKP LİYAKATİ VE ADALETİ AYAKLAR ALTINA ALIYOR”

Türktaş, bu düzenin sadece yandaşlara hizmet ettiğini ve devletin değil, AKP’nin çıkarlarının gözetildiğini savundu. “Bu kul hakkıdır. Binlerce gencin başvurduğu 158 kişilik kadro için adil bir süreç yürütülmüyor. Haksız yere işe alınan her kişi, hak eden bir gencin hayallerini çalıyor.” diyen Türktaş, adaletsizliğe sessiz kalmayacaklarını vurguladı. Türktaş, “AKP, liyakati ve adaleti ayaklar altına alıyor. Bu düzeni kuranları ve sessiz kalanları kınıyoruz.” diyerek tepkisini dile getirdi.