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AKP'den şimdiye kadarki en net erken seçim açıklaması. Genel Başkan Yardımcısı tarih verdi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, seçim tarihi konusunda "İstiyoruz ki bu iş hazirana kalmasın. Hazirandan önce, bayram sonrası seçime gidelim, sandık milletimizin önüne gelsin, milletimizin iradesi tecelli etsin." dedi.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 17:25
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AKP'den şimdiye kadarki en net erken seçim açıklaması

AKP'den şimdiye kadarki en net erken seçim açıklaması. Genel Başkan Yardımcısı tarih verdi
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AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, A Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Seçimin ne zaman yapılacağına ilişkin soruya Kandemir, seçimlerin tarihinin belli olduğunu ancak birkaç gerekçeyle güncellemenin gerekli olduğunu düşündüklerini söyledi.

Türkiye'de demokratik standartlar gereği seçime katılımın, sandığa ulaşımın en yüksek seviyede olmasının temel gerekçeleri olduğunu belirten Kandemir, yaz aylarında okulların kapandığını, insanların Anadolu'ya gittiğini, tatile çıktığını hatırlattı.

Bu kapsamda seçim tarihini, hazirana kalmadan, millet iradesi sandığa tam olarak yansıyacak şekilde güncellemenin makul olduğuna inandıklarını dile getiren Kandemir, bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkisi olduğuna, isterse bunu kullanabileceğine işaret etti.

Kandemir, geçen yıl 6 Nisan'da, milletin iradesinin sandığa doğru yansıması motivasyonuyla Seçim Yasası'nda birtakım değişiklikler yapıldığını, bu yıl 6 Nisan'dan sonraki bir seçim tarihine muhalefet partilerinin "rıza göstermeyeceklerini ifade ettiğini" hatırlattı.

"DEĞERLENDİRMELER GENEL BAŞKANLARA İLETİLECEK"

"Millet sandığa gitsin, hangi partiye, adaya oy verecekse gönül rahatlığıyla versin" isteğinde olduklarını dile getiren Kandemir, "Biz, seçime katılımıyla övünen bir ülkeyiz. Avrupa'da seçime katılımın en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesiyiz. Dolayısıyla bunu muhafaza edelim istiyoruz." dedi.

Bu açıdan baktıklarında, seçim tarihi güncellemesinin makul olduğuna inandıklarını belirten Kandemir, şunları kaydetti:

"Burada konuşulan tarihler var. Bu tarihlerden bir tanesi Cumhurbaşkanı'mız karar aldıktan 60 gün sonra seçime gidilecek şekilde değerlendirilebilir. Yani bu tarihlerin hepsi hem parti içerisinde konuşuluyor hem Cumhur İttifakı olarak değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Karşılıklı heyetler değerlendirmelerini yaptıktan sonra, bu değerlendirmeler genel başkanlara iletilecek. Ama istiyoruz ki bu iş hazirana kalmasın, hazirandan önce, bayram sonrası inşallah seçime gidelim, sandık milletimizin önüne gelsin, milletimizin iradesi tecelli etsin."

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Adalet adalet
9.01.2023 17:42
Zamanında yapılmayan her seçim etken seçimdir. Herkesin bir planı, düşüncesi vardır. Milletin de bir düşüncesi vardır. KK aday olursa akp bayram edecektir biline!..  
 
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