AKP'den sokak hayvanlarını uyutmak için kanun hazırlığı. Düğmeye basıldı

AKP tarafından Hayvan Hakları Kanunu'nda değişiklik yapılması ve sokak hayvanlarının uyutulması konusu gündeme alındı.

İktidar partisi; İtalya, İngiltere ve Portekiz gibi ülkelerde uygulanan ‘uyutma’ yöntemini Meclis’e getirmeye hazırlanıyor.

AKP’li kaynaklar, bugüne kadar uygulanan barınak, kısırlaştırma ve bakım gibi yöntemlerden sonuç alınamadığına işaret ederek, toplum sağlığı noktasında da konunun önemli bir sorun teşkil etmeye başladığını kaydetti.

'UYUTMA’ MODELİ NASIL UYGULANACAK?

Sorunun bu konuda sorumlulukları olan belediyelerin gücünü aştığını dile getiren AKP’li yetkililer, yeni düzenleme belediyelerin, barınaklardaki kapasite kadar köpeğin fotoğraflarını çekerek sahiplendirmeleri için ilan yayınlayacağını söyledi.

Fotoğraflar belediyeler tarafından kurulacak internet sitelerinde belirli bir süre kalacak. Bu sürenin 30 gün kadar sürmesi planlanıyor.

Bu süre içinde yuva bulamayan köpekler enjeksiyon ile uyutulacak.

Süreç, sahiplenilen ve uyutulan köpeklerin ardından barınaklarda boşalan yerlere yeni köpekler getirilmesiyle işletilecek.

Meclis’e getirilecek yasal düzenlemede kent veya kırsal ayrımı yapılmayacak.

“UYUTMA ACISIZ VE VİCDANİ ÇERÇEVEDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK”

Uyutma yöntemi AKP kaynakları tarafından, “Merhamet koşulları içinde, acısız bir şekilde iğne kullanılarak gerçekleştirilecek” ifadesiyle tanımlandı.

Öte yandan sahiplendirilen köpeklerin takibi de yapılacak.

Yeniden sokağa terk edilmemeleri için çip takılacak köpekleri sahiplenen kişilerin sorumluluklarını yerine getirmeleri zorunlu tutulacak.