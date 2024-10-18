AKP'den yeni kanun değişikliği teklifi. Meclis'e sunuldu

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Bahadır Yenişehirlioğlu ve Leyla Şahin Usta ile, kamuoyunda "etki ajanlığı düzenlemesi" olarak bilinen maddenin de içinde bulunduğu Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığı'na sundu.

HAPİS CEZASINI DA İÇERİYOR

Teklifin 16. maddesi ile; devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenlerin üç yıldan yedi yıla kadar hapisle cezalandırılacağı düzenleniyor.

'CASUSLUK FAALİYETLERİYLE' ETKİN MÜCADELE EDİLMESİ HEDEFLENİYOR

Belge ve bilgi temini veya açıklanması dışında casusluk maksadıyla suç işlenmesi de ayrı bir suç olarak yer alıyor ve casusluk faaliyetleriyle daha etkin mücadele edileceği düşünülüyor.

Öte yandan teklifle noterlerin çalışma düzeni, Bölge Adliye Mahkemeleri'nde Cumhuriyet Başsavcıvekili'nin Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenmesi ve boşanma davası reddedilen çiftlerin tekrar boşanma davası açabilme süreleri de düzenlenecek.