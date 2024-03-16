AKP'den Yeniden Büyük İstanbul Mitingi: Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek

Kaynak: Haber Merkezi
AKP'den Yeniden Büyük İstanbul Mitingi: Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek
AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla 24 Mart Pazar günü Atatürk Havalimanı'nda Yeniden Büyük İstanbul Mitingi düzenleyeceklerini duyurdu.

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Yeniden Büyük İstanbul Mitingi düzenleyeceklerini duyurdu.

Miting, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleşecek.

Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mitingin, 24 Mart Pazar günü saat 14.00'te Atatürk Havalimanı'nda yapılacağını belirtti.

Kabaktepe, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"'Yeniden İstanbul, Sadece İstanbul' diyerek çıktığımız bu yolda Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde buluşuyoruz. Hazırız, kararlıyız ve azimle İstanbul için çalışıyoruz. Tüm İstanbullu vatandaşlarımızı bekliyoruz."

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