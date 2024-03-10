AKP’li aday işçileri karşısına dizip oy istedi. O anları sosyal medyada paylaştı

Kaynak: Haber Merkezi
AKP’li aday işçileri karşısına dizip oy istedi. O anları sosyal medyada paylaştı
AKP’nin Edremit belediye Başkan adayı Muhammed Vurmaz, ziyaret ettiği şantiyede işçileri karşısına dizerek oy istedi. Vurmaz, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde AKP'den Belediye Başkan Adayı olan Muhammed Vurmaz, Edremit Belediyesi Zeytinli Fen İşleri şantiyesini ziyaret etti. Vurmaz'a AKP İlçe Başkanı Murat Tuna ve MHP İlçe Başkanı Gökhan Selcan da eşlik etti.

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Vurmaz ve AKP'li, MHP'li isimler masada kahvaltı yaparken işçilerin elleri önde ayakta beklemesi tepki çekti.

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Vurmaz, şantiye ziyaretinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. "Güne başlangıcı, Edremit Belediyesi Zeytinli Fen İşleri Şantiyesi'nde çalışan arkadaşlarımızla kahvaltı programında buluşarak yaptık. Gerçekleştirdiğimiz ziyarette bizlere gönlünü açan hemşehrilerime teşekkür ederim. Ortak akla dayalı yönetim anlayışımızla, Edremit'in güçlü yarınlarında buluşmak dileğiyle" dedi.

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YSK YASAKLAMIŞTI

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin siyasi partilerce ve bağımsız adaylarca gerçekleştirilecek seçim propagandasının usul ve esaslarının belirlendiği Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı 20 Aralık 2023 günü Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, seçim takvimi başlangıç tarihi olan 1 Ocak 2024 ile 30 Mart 2024 tarihleri arasında; kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde sözlü propaganda yapılması yasaklandı.

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