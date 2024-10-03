AKP’li Akbaşoğlu ‘cenge hazır’: Erdoğan’ın talebesiyiz elhamdülillah

Erdoğan, Meclis’in 28’inci 3’üncü yasama yılı açılışında “İsrail yönetiminin, Filistin ve Lübnan’dan sonra gözünü dikeceği yer vatan topraklarımız olacaktır” demişti.

Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şöyle konuşmuştu:

“Ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıp da Meclis kürsüsünde ‘İsrail yakında bize saldıracak’ diyorsa, bir kapalı oturuma acilen ihtiyaç var demektir. Bu çatının altında bu laf, bu kadarla bırakılamaz. Erdoğan gelecek, dilinin altındaki baklayı çıkaracak.”

Başka siyasetçiler de Özel’e benzer açıklamalar yapmıştı.

"KAPALI OTURUM TALEP EDİYORUZ"

Dün de CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin kapalı oturum talebi istediğini duyurmuştu:

“Cumhurbaşkanı’nın bildiği konular varsa bunların konuşulacağı yer TBMM’dir.

Burada bir kapalı oturum talep ediyoruz.

Sayın Meclis Başkanı’ndan randevu istedim, bu talebimizi kendisine ileteceğiz.

Meclis, İsrail’in bizi tehdit ettiği, bize saldıracağı verisini hem de Cumhurbaşkanı söylemişse buna kayıtsız kalamaz”

Meclis’te konuyla ilgili konuşan AKP Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu, Erdoğan’ın ‘herkesin bildiğini dile getirdiğini’ söyledi.

"HAZIR OL CENGE"

Akbaşoğlu şöyle konuştu:

“Hakikaten bu telaşı anlayabiliyorum. Burada düştükleri durum çok ortada. Bir hakikat karşısında ‘Acaba nasıl olur da bunu başka bir noktaya çevirerek buradan bir siyasi netice elde edebiliriz’in açmazı içerisine düşülmüş birtakım açıklamalara şahit oluyoruz.

Herkesin bildiği hususu sayın cumhurbaşkanımız da burada ifade ettiler ve ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’la beraber ‘Hazır ol cenge, ister isen sulhusalah’ı hatırlatarak…

85 milyon insanımızın Türk’üyle Kürt’üyle, Alevi’siyle, Sünni’siyle, Arap’ıyla hangi mezhepten, hangi dinden, hangi ırktan olursa olsun, 85 milyon insanımızın tehditlere karşı uyanık olması, birlik beraberliğini, bütünlüğünü muhafaza etmesi, bunu kesinlikle bir zaafa uğratacak duruş sergilememesi hususunda genel bir değerlendirme yaptı.

İsrail’in soykırımının nerelere doğru yöneldiğini; Lübnan’a, Suriye’ye, Irak’a dair el attığını, birtakım istihbarat örgütleriyle PKK terör örgütünü nasıl yönlendirdiğini, yönettiğini ve bu vekâlet savaşlarıyla Nil’den Fırat’a büyük İsrail projesini gerçekleştirmek için çaba sarf ettiğini, bu uyarıları bütün milletimize ve insanlığa buradan hakikati seslendirerek duyurdu.

"ERDOĞAN’IN TALEBESİYİZ, ELHAMDÜLİLLAH"

Buna karşı agâh olmamız gerektiğini; birlik, beraberlik içerisinde olmamız gerektiğini ifade ettiler, hakikati ifade ettiler. Biz, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talebesiyiz, elhamdülillah.“