AKP'li Ali İhsan Yavuz: Cumhurbaşkanımız ölümü göze aldı

Düzenleme: Kaynak: AA
AKP'li Ali İhsan Yavuz: Cumhurbaşkanımız ölümü göze aldı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz partisinin Van’daki toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özgürlük alanlarını genişletirken her seferinde ölümü göze aldıklarını ifade etti.

AKP Van İl Başkanlığı Edremit İlçesi Uygulama Oteli konferans salonunda Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi. Yapılan toplantıya AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’da katıldı. Yavuz burada yaptığı konuşmada AKP Hükümetleri döneminde yasak, yolsuzluk ve Türkiye’nin gelirleri, imkanlarını genişletmek için önemli adımlar atıldığı ve atılmaya da devam edildiğini ifade etti.

Herkesin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arkasında durması gerektiğini vurgulayan Yavuz, Erdoğan’ın özgürlükleri genişletmek için her seferinde ölümü göze aldığını belirtti. Yavuz konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Özgürlük alanlarını genişletirken, engelleri kaldırırken Sayın Cumhurbaşkanı'mız her seferinde ölümü göze aldı. Ölümü göze almasaydı, kefenini giyerek önümüze geçmemiş olsaydı bütün bunlar olmazdı. Bir başka yasaklarla mücadelemiz de Ayasofya'dır.

Ayasofya sadece bir caminin ibadete açılması değildir. Bir camiden öte anlam ifade eder. Birçok sebebi var. Bir anlamı da hükümranlık yetkinizin izharıdır. Başörtüsü gibi Ayasofya'yı ibadete açmanın adı da ölüme gitmek demektir.

Onu da yine bir yiğit göze aldı ve elhamdülillah Ayasofya açıldı. Bütün bunları yaparken hem içeride hem dışarıda birtakım mücadeleler veriyoruz.”

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