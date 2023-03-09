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AKP'li anketçi depremdeki yardım rezaletini CHP'ye yıktı

AKP'li anketçi İhsan Aktaş, deprem bölgesinde arama kurtarma ve yardım faaliyetlerindeki başarısızlıktan CHP'yi sorumlu tuttu.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 16:45
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AKP'li anketçi depremdeki rezaletleri CHP'ye yıktı

AKP'li anketçi depremdeki yardım rezaletini CHP'ye yıktı
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AKP'ye yakınlığı ile bilinen Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, depremden sonra yaptıkları ankette yurttaşların kanaatinin, 'CHP'nin arama kurtarma ve diğer konularda işi ağırdan aldığı' yönünde olduğunu iddia etti. Aktaş, AKP'nin ise bu süreçte oy kaybetmediğini öne sürdü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır yıkım yarattığı 11 ilde yaralar sarılmaya çalışılırken, iktidar yandaşlarından bölgedeki gerçekliği reddeden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İktidara yakınlığı ile bilinen yandaş Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, depremden sonra yaptıkları ankette yurttaşların kanaatinin, 'CHP'nin arama kurtarma ve diğer konularda işi ağırdan aldığı' yönünde olduğunu iddia etti.

CHP İŞİ AĞIRDAN ALMIŞ!

Aktaş, ilk 48 saat deprem bölgesine arama kurtarma faaliyeti başlatmayan ve tepkilerin odağı haline gelen AKP'nin, bu süreçte oy kaybetmediğini öne sürdü.

İhsan Aktaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, söz konusu ankete ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Deprem sürecinde Ak Parti oy kaybetmedi. Hükümetle ilgili sorular sorduk. Muhalefetin tutumunu da seçmene sorduk. Arama kurtarma ve  diğer konularda CHP'nin işi ağırdan aldığına dair bir kanaat oluşmuş. Önümüzdeki günlerde bazı verileri açıklarız."

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