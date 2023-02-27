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AKP'li Başkan ezan okununca röportaja ara verdi. Mehmet Akif Ersoy ne yapacağını bilemedi

AKP'li Hayrettin Güngör, Habertürk ekranlarında canlı yayın katıldığı sırada ezan okunmaya başlayınca röportaja ara verdi. Sunucu Mehmet Akif Ersoy ise Güngör'ün tepkisi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 22:01
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AKP'li Başkan ezan okununca canlı yayına ara verdi

AKP'li Başkan ezan okununca röportaja ara verdi. Mehmet Akif Ersoy ne yapacağını bilemedi
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, katıldığı canlı yayın sırasında ezan başlayınca röportaja ara verdi. Sunucu Mehmet Akif Ersoy ise Güngör'ün sessizliği karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kentteki son durum hakkında bilgi verdi.

"Kahramanmaraş iki büyük depremin merkezi. Depremin olmasıyla birlikte arama kurtarma ağırlıklı çalışma devam etti. Eşzamanlı olarak barınma ve beslenme hamdolsun kamu kurum, kuruluşları, STK, belediyeler süreç ilerledi. Şu anda 78 bin üzerinde çadır var. Şu ana kadar çadırların büyük kısmı karşılandı. Bireysel talepler var. Çadır konusunda şu anda önemli sorunumuz yok. Bireysel talepler var. Tamamına yakını AFAD tarafından karşılanıyor." diyen Güngör'ün konuşması sırasında ezan başladı.

"EZAN OKUNUYOR BEKLEMEMİZ LAZIM"

Ezan sesini duyduktan sonra "Aziz Allah" diyen Güngör, "Ezan okunuyor, beklememiz lazım" dedi. Mehmet Aki Ersoy ise "Ezanın okunmasını mu bekleyelim istiyorsunuz? Bildiğim kadarıyla caiz olmaması gibi bir durum yok ama size saygı duyuyorum" dedi. Güngör ise, Ersoy'a "Ezanı bekleyelim" yanıtını verdi.

Bunun üzerine Mehmet Akif Ersoy, "Ezandan sonra devam edelim" diyerek röportaja ara verdi.

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