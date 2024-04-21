AKP’li başkan makam aracını satışa çıkardı: İlan sitesine yazdıkları dikkat çekti

31 Mart yerel seçimlerinde Çanakkale’nin Gelibolu ilçesini sandıklardan çıkan oyların yüzde 39,6’sını alarak kazanan AKP’li Ali Kamil Soyuak, makam aracını ilan sitesinden satılığa çıkardı.

Koltuğu, seçimdeki rakibi de olan CHP'li Mustafa Özacar'dan devralan Soyuak, otomobil için 3 milyon 300 bin TL değer biçti.

AKP’li Soyuak'ın ilan sitesine, "Hastasına doktordan temiz makam aracı" başlığıyla koyduğu makam aracı hakkında açıklama kısmında yer verdiği ifadeler de dikkat çekti.

Açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

- Ön takım bakım istiyor, çünkü Gelibolu'nun yolları bozuk.

- İçerisinde sigara içildi mi bilemiyoruz, eski başkana sormak lazım.

- Eski başkan halktan uzaktı, muhtemelen kilometresi uzun yolda yapıldı.

- Camlar filmli, eski başkan vatandaşla göz göze gelmeyi sevmezdi.

- Nakit ihtiyacından acil satılık, belediyenin çok borcu var.

- Piyasada tanınan, bilinen bir araçtır. Tüm ilgiyi üzerinizde toplayabilirsiniz.

- İstediğiniz ustaya gösterebilirsiniz, zaten Gelibolu Küçük Sanayi Sitesi esnafı arabayı yakından tanır.

- Yedek anahtarını bulamadık, eski başkana sormak lazım.

- 25.000 TL tramer kaydı var. Sol çamurluk değişen.

- Araç başında pazarlık yapılır.

- Takas yalnızca halka hizmet edecek Mobil İkram Araçları ile yapılır.