AKP’li başkan yaşlı kadınları azarladı

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kendisini protesto eden kadınları "Ayılma, bayılma numaraları yapma bana" diyerek azarladı.

AKP’li başkan yaşlı kadınları azarladı

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ankara-İzmir karayolunun güneyinde alternatif güzergah oluşturulması amacıyla yaptırılan Balıklıdere Köprüsü ve bağlantı yollarını törenle hizmete açtı.

EVLERİ VE ARAZİLER PROJE KAPSAMINDA KALAN KADINLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Ankara yolunun güneyinde alternatif güzergah oluşturulması amacıyla yaptırılan yolda yer alan ve Otosansit ile Değirmenönü mahallelerini birbirine bağlayan Balıklıdere Köprüsü'nün açılışı için düzenlenen törende, evleri ve arazileri proje kapsamında kalan ve mağdur edildiklerini söyleyen iki kadın, AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı protesto etti.

"AYILMA BAYILMA" NUMARALARI YAPMA BANA

Protesto sonrası belediye başkanı: “Ben alışkınım bu senaryolara 19 yıldır rahat olun. Ablacım yaptığın çok ayıp. Ben ilk geldiğimde hiçbirşey söylemedin şimdi “ayılma bayılma” numaraları yapma bana. Senin bir derdin varsa devlet yanında merak etme. Belediye Başkanı konuşmaya çıktıktan sonra bu işler anlatılmaz. Varsa bir derdin toplantıdan sonra konuşuruz. Bende kendime botanik park yapmadım burda millete yol yapıyorum tamam mı?” diyerek sert tepki gösterdi.

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