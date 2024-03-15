AKP'li Başkandan DEM Parti itirafı. 'Biz anlaştık bize oy verecekler'

31 Mart seçimlerine sadece 16 gün kaldı. Hal böyle olunca da tüm gözler o güne çevrildi.

Hangi partinin adayının kim olduğunun belirlenip oy pusulaları şekillenirken AKP'li bir başkan canlı yayında enteresan bir cümle kurdu.

"BİZE VERECEKLER”

KON TV canlı yayını öncesi program sunucusu ile konuşan AKP’nin Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, DEM Partililerin kendisine oy vereceğini ifade etti.

Buran, yayın öncesi kendisine “DEM Parti’yi soralım mı?” diyen sunucuya, “Onlar sandığa gitmiyorlar. Serbest bıraktılar. Biz görüştük Bala’dakilerle bize verecekler” diyerek yanıt verdiği ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Öztürk Türkdoğan, DEM Parti olarak Ankara’da 27 ilçenin 24’ünde eş genel başkan adayları gösterdiklerini ve Ankara’nın Yenimahalle, Polatlı ve Bala’da eş başkan adayı göstermediklerini söylemişti.

DEM Parti’nin bu açıklamaları sonrası bazı çevreler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın desteklendiği iddia etmişti.