AKP’li başkanın makam aracı yayalara çarptı. Yaralılar var

Kaynak: İHA
AKP’li başkanın makam aracı yayalara çarptı. Yaralılar var
AKP Samsun İl Başkanı'nın makam aracının yayalara çarptığı kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı Fener Tramvay İstasyonu yanında yaşandı.

aw195389-01.jpgAlınan bilgiye göre, AKP Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve il yönetim kurulu üyelerini taşıyan Umut Ö. kontrolündeki 55 AK 510 plakalı makam aracı, yaya geçidinden yolun karşısına geçen Endonezya uyruklu Putu Sherly Meısya Vırayanı (19) ve Cenker Yıldız'a (23) çarptı.

aw195389-02.jpgKazada yaralanan yayalar ihbar sonrası olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

aw195389-04.jpgAğır yaralanan Cenker Yıldız'ın yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Bir otelde masaj terapisti olarak çalıştığı tespit edilen Endonezya uyruklu Putu Sherly Meısya Vırayanı'nın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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