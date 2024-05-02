AKP’li başkanın makam aracı yayalara çarptı. Yaralılar var

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı Fener Tramvay İstasyonu yanında yaşandı.

Alınan bilgiye göre, AKP Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve il yönetim kurulu üyelerini taşıyan Umut Ö. kontrolündeki 55 AK 510 plakalı makam aracı, yaya geçidinden yolun karşısına geçen Endonezya uyruklu Putu Sherly Meısya Vırayanı (19) ve Cenker Yıldız'a (23) çarptı.

Kazada yaralanan yayalar ihbar sonrası olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralanan Cenker Yıldız'ın yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bir otelde masaj terapisti olarak çalıştığı tespit edilen Endonezya uyruklu Putu Sherly Meısya Vırayanı'nın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.