AKP’li Başkanın şirketi Ordu’da bir maden daha açacak. Bakanlığa başvuru yapıldı

TEMA Vakfı’nın aktardığı verilere göre, Ordu’nun yüzde 74’ü maden ruhsatlı ve maden çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Özellikle Bentonit ocaklarının arttığı bölgede, bir adım da AKP’li Belediye Başkanı’ndan geldi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in şirketi Orbel Madencilik, bölgede işletmekte olduğu madenlere bir yenisini eklemek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuru yaptı.

21.37 hektarlık orman ve şahıs arazisi içinde bulunan söz konusu projenin onaylanması halinde çalışmalar başlayacak fakat Orbel Madencilik’in bölgede 6 bin 316 hektarlık ruhsatının bulunması da küçük onayı aldıktan sonra büyümeye gidebileceği riskini doğuruyor. Çevre savunucuları ise, şirketin ilk onayı aldıktan sonra büyümesinin daha kolay olduğuna dikkat çekiyor.

PROJE ALANININ İÇİNDEN DERE GEÇİYOR

Maden projesinin tanıtım dosyasında bulunan bilgilere göre, bölgede birçok memeli, kuş ve bitki türü bulunuyor. Aynı zamanda projenin yapılmasının planlandığı alanın içinden Damdan Gölü’nden Elekçi Deresi’ne bağlanan dere geçiyor. Şirket, dere yataklarına herhangi bir müdahalede bulunulmayacağını öne sürüyor.