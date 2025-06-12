AKP'li başkanlara soruşturma! İzin verildi

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturma kapsamında iki bloklu Yağmur Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin alınan bilirkişi raporunda kusur atfedilen 13 kamu görevlisinin dosyası ayrılarak soruşturma izni istendi.

AKP’Lİ İKİ BELEDİYE BAŞKANINA SORUŞTURMA İZNİ

İzin talebini inceleyen İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, 13 kamu görevlisi hakkındaki iddialarla ilgili inceleme yaparak rapor hazırladı.

Raporun bakanlık tarafından incelenmesinden sonra dönemin Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mustafa Poyraz, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, İmar İşleri Müdürleri Z.A.Ş., ile F.YY., İmar İşleri Müdür Yardımcısı O.Y.D, İmar İşleri Müdürü Muavini V.Ç., İmar ve Şehircilik Müdürü S.A., İmar ve Şehircilik Müdürü Vekilleri H. M.G., M.Ö. ve A.T. hakkında soruşturma başlatılmasına izin verildi.