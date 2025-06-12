AKP'li başkanlara soruşturma! İzin verildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
AKP'li başkanlara soruşturma! İzin verildi

İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan 2 bloklu Yağmur Apartmanı'na ilişkin aralarında dönemin AKP'li belediye başkanlarının da yer aldığı 10 kişi hakkında soruşturma izni verdi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturma kapsamında iki bloklu Yağmur Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin alınan bilirkişi raporunda kusur atfedilen 13 kamu görevlisinin dosyası ayrılarak soruşturma izni istendi.

AKP’Lİ İKİ BELEDİYE BAŞKANINA SORUŞTURMA İZNİ

İzin talebini inceleyen İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, 13 kamu görevlisi hakkındaki iddialarla ilgili inceleme yaparak rapor hazırladı.

Raporun bakanlık tarafından incelenmesinden sonra dönemin Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mustafa Poyraz, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, İmar İşleri Müdürleri Z.A.Ş., ile F.YY., İmar İşleri Müdür Yardımcısı O.Y.D, İmar İşleri Müdürü Muavini V.Ç., İmar ve Şehircilik Müdürü S.A., İmar ve Şehircilik Müdürü Vekilleri H. M.G., M.Ö. ve A.T. hakkında soruşturma başlatılmasına izin verildi.

Son Haberler
Erdoğan'dan Hindistan'a taziye mesajı
Erdoğan'dan Hindistan'a taziye mesajı
AKP'li Şamil Tayyar koltuğu garanti tek ismi açıkladı!
AKP'li Şamil Tayyar koltuğu garanti tek ismi açıkladı!
Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın kayyum başvurusunda karar çıktı!
Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın kayyum başvurusunda karar çıktı!
Avrupa ülkesini sarsan yolsuzluk krizi
Avrupa ülkesini sarsan yolsuzluk krizi
Galatasaray, Naz Aydemir Akyol'u açıkladı
Galatasaray, Naz Aydemir Akyol'u açıkladı