AKP'li başkanvekiline tükürüklü saldırı! 15 gün öncede benzeri yaşandı...

Beykoz Belediyesi'nin seçilmiş Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklu kalması nedeniyle vekillik görevini üstlenen Özlem Vural Gürzel, CHP'den istifa ederek AKP'ye katıldı. İktidara yakın Yeni Şafak gazetesinin muhabiri Burak Doğan, Gürzel'in bu siyasi transferi sırasında komşusu tarafından hakarete uğradığını ve suratına tükürüldüğünü açıkladı.

CHP'DEN AKP'YE GEÇTİ

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 185 gün Silivri Cezaevi'nde kaldıktan sonra 4 Eylül'de tahliye edilmiş, ancak savcılığın itirazı üzerine 7 Eylül'de yeniden tutuklanmıştı. Bu süreçte vekil olarak görev yapan Gürzel, AKP'ye geçişini Erdoğan'ın rozet takmasıyla resmileştirildi. Gürzel, törende "Sizlerle beraber olduğum için ve beni ailenize kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

“ÜSTÜNE TÜKÜRMÜŞLER”

Yeni Şafak gazetesinin muhabiri Burak Doğan, X hesabından Gürzel'in ikamet ettiği sitede yüzüne tükürüldüğünü söyledi. Doğan, "Beykoz Belediye Başkan vekili Özlem Vural, CHP’den istifa etmesinin ardından oturduğu sitede bir komşusu tarafından hakaretlere uğramış. Çocuklarının yanında hakarete uğrayıp üstüne bir de tükürmüşler. Ve bunu yapan yine bir ‘kadın.’ Yazık." dedi.

AYDIN’DA MECLİS ÜYELERİNE DE TÜKÜRMÜŞLER

CHP’den AKP’ye geçenlere tükürük eyleminin ilk ayağı Aydın Söke’de Ağustos ayında yaşanmıştı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den AKP’ye geçmesi sonrası Söke’de de CHP’den istifa ederek AKP’ye geçen 4 Meclis üyesine bir etkinlikte mahalle sakini iki kadın tükürüklü protestoda bulunmuştu. AKP’ye geçen isimler “Yüzümüze tükürük gelmedi” ifadelerini kullanmıştı.