AKP’li Bekir Bozdağ’dan dikkat çeken FETÖ paylaşımı. Vatandaşlar tepki gösterdi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen kaldırıldığı hastanede öldü.

FETÖ'nün Pensilvanya'da yaşayan elebaşı Fetullah Gülen'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Terör örgütü liderinin ölüm haberini, bizzat FETÖ'nün yayın organları açıkladı.

"MEKANI CEHENNEM OLSUN"

AKP Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bozdağ, "Kabri cehennem çukurlarından bir çukur, mekanı cehennem olsun" ifadelerini kullandı. Bozdağ'ın paylaşımı bu şekilde:

FETÖ elebaşı/teröristbaşı Gülen öldü.

Şimdi hesap vakti.

Orada koruyacak ABD de yok.

Kabri cehennem çukurlarından bir çukur,mekanı cehennem olsun.

Teröristbaşının ölümü, Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesini asla zaafa uğratmayacaktır.FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürecektir.

TEPKİLER ART ARDA GELDİ

AKP'li Bozdağ'ın paylaşımına sosyal medya kullanıcıları yoğun tepki gösterdi. Kullanıcılar Bozdağ'a 2011 yılında TBMM'de yapmış olduğu konuşmayı ve sosyal medya paylaşımlarını hatırlattı.

Kullanıcıların yapmış olduğu paylaşımlar bu şekilde: