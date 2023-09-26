AKP’li belediye başkanı çocuklara propaganda yapıp dua ettiriyor

İstanbul’daki AKP’li Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, ilçedeki okulları gezip küçük çocuklara dua ettiriyor.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, son olarak Öğretmen Melahat Hüdai Gürbüz İlkokulu’na giden AKP’li Poyraz, önce okul bahçesindeki çocuklara ve velilere propaganda yaptı. Çocuklara, “Beni, seviyor musunuz?” diye soran Poyraz, “Bu sevgiyi kalplere koyan Allah’a şükürler olsun. Bu kırtasiye malzemelerinizi verdik mi? Memnun oldunuz mu? Değerli anne, babalar kırtasiye malzemelerini okullara teslim ettik, üniversiteye kaydolan öğrencilerimize de yardım yapıyoruz” dedi.

‘ÂMİN DİYECEK MİSİNİZ?’

Daha sonra “Çocuklar size dua edeyim mi? Âmin diyecek misiniz? Anne babalar siz de âmin deyin” ifadelerini kullan Poyraz, çocuklara dua ettirmeye başladı. Poyraz, “Çocuklar Allah ömrünüzü uzun eylesin. Rabbim sizi görünür görünmez kazalardan muhafaza eylesin. Anne babalarınızın, öğretmenlerinizin yarın iftihar edeceği bir nesil olarak yetişmeyi rabbim size nasip eylesin” dedi.

‘BIKTIK ARTIK’

Veliler ise AKP’li Poyraz’ın sürekli okullara geldiği, okul bahçesinde çocukları toplayarak propaganda yapıp dua ettirdiğini belirterek duruma tepki gösterdi. BirGün’e konuşan bir veli, “Siyasetçinin okulda ne işi var? Biz sürekli Poyraz’ın propagandasını dinlemek zorunda mıyız? İlçe Milli Eğitim Müdürü de yanında gelip bu skandala göz yumuyor. Bıktık artık” diye konuştu.