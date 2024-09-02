AKP'li belediye o vakfa milyonlar yağdırmış. Belediye el değiştirince ortaya çıktı

AKP'li eski yönetim İlim Yayma Cemiyeti’ne milyonlarca lira ödediği ortaya çıktı.

Tuzla Belediye Başkanı Bingöl, “Şu çok üzücü bir şey; şimdi sen Tuzla'da okuyorsun. Senin belediyen bir vakfın cemiyetin kirasını ödüyor. Ama sen o vakfa başvurup da o yurttan yararlanamıyorsun. Dolayısıyla o yurdu Tuzla Belediyesi yönetmeli” ifadelerini kullandı.

Tuzla Belediyesi'nin düzenlediği Gençlik Buluşması'nda konuşan Tuzla Belediye Başkanı Bingöl, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bingöl, İlim Yayma Cemiyeti'ne Belediye kasasından milyonlarca lira ödendiğini açıkladı.

Bingöl, “Şu çok üzücü bir şey. Şimdi sen Tuzla'da okuyorsun. Senin belediyen bir vakfın cemiyetin kirasını ödüyor. Ama sen o vakfa başvurup da o yurttan yararlanamıyorsun. Dolayısıyla o yurdu Tuzla Belediyesi yönetmeli” ifadelerini kullandı.

"4,5 MİLYON LİRASI VAKFA ÖDENMİŞ"

Tuzla Belediyesi, AKP döneminde İlim Yayma Cemiyeti'ne verilen iki binanın tahliyesini istemişti. Kamu kaynakları kullanılarak karşılanan binalar için belediyenin kasasından yaklaşık 4,5 milyon kira bedeli ödendiği belirlendi.

Gençlik Buluşması'nda, vakfa ödenen kira parasının kesileceğinin altını çizen Bingöl, buradan tasarruf edilecek kaynak ile yeni bir öğrenci yurdu yapmayı planladıklarını aktardı.

Bingöl, “Göreve geldiğimizde şunu fark ettik. Tuzla Belediyesi yıllarca bir vakfa toplamda 4,5 milyon lira ödeyerek, iki ayrı binayı kiralamış ve vakfa teslim etmiş. Parayı senin adına, bütün Tuzlalılar adına Tuzla Belediyesi ödüyor ama yönetiminde Tuzla Belediyesi yok. Bu İlim Yayma Cemiyeti’yle olan protokolü iptal ettik. Kiraladığımız alanlara ilişkinde zaten kira sözleşmesinin sonuna gelmiştik. Dedik ki biz kira sözleşmelerini de durduruyoruz. Kira da ödemiyoruz. Şimdi bir yurt arıyoruz. Yeni bir yurt inşa etmek için arsa geliştiriyoruz" dedi.