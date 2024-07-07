AKP’li belediyeden ensar ataması. Vakıf yöneticisi müdür oldu

Kaynak: ANKA
AKP’li belediyeden ensar ataması. Vakıf yöneticisi müdür oldu

AKP’li Elazığ Belediyesi’ne, Ensar Vakfı Elazığ İl Temsilcisi Alaattin Meydanoğlu'nun müdür olarak atanması tepki çekti.

Alaattin Meydanoğlu, Elazığ Belediyesi'ne Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak atanmasıyla ilgili sosyal medya paylaşımında “Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salât ve selâm onun habibinedir. Kıymetli Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları'nın tensipleri ile Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne atanmış bulunmaktayım. Rabbim hayra tebdil eylesin, muvaffak kılsın. Amin” ifadelerini kullandı.

Elazığ Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Murat Akkoç'tan ise Ensar Vakfı İl Temsilcisi Alaattin Meydanoğlu'nun belediyeye müdür olarak atanmasına tepki geldi.

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CHP Grup Sözcüsü Murat Akkoç, atamaya ilişkin yaptığı açıklamada, Elazığ Belediyesinin, iktidara yakın olan dernek ve vakıf yöneticilerini müdür atayarak ödüllendirdiğini vurguladı.

Murat Akkoç, AKP'li belediye yönetiminin göreve gelir gelmez usulsüz ve hukuksuz işler yaptığını, şaibeli bir hale gelen belediye yönetiminin skandal bir atamaya daha imza attığını söyledi.

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Murat Akkoç, geçtiğimiz yıllarda Karaman’da onlarca çocuğa tecavüz skandalıyla gündeme gelen ve birçok şaibeli işlere karışan AKP’ye yakınlığıyla bilinen Ensar Vakfı Elazığ İl Temsilcisi Alaatin Meydanoğlu’nun Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak atandığını belirtti. Akkoç açıklamasında "Belediye yıllardır görev yapan yetkin onlarca kişi varken ve bu arkadaşlarımızdan birini görevlendirmek gerekirken şehrin gelişimi yönünden önemli bir birim olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne tercihini dışarıdan atama yaparak kullanmasını belediye yönetimi ile Ensar Vakfı arasındaki duygusal ilişkiye bağlıyoruz." diye konuştu.

"Elazığ Belediyesi'nin Ensar seviciliğini ve bir yerlere yaranma arzusuyla belediyenin birimlerini şaibeli dernek yöneticilerine peşkeş çekmesi başta seçmene ve belediye emekçilerimize büyük bir haksızlık." diyen Akkoç, Meydanoğlu'nun birim müdürü olarak atanmasının ardından başta Ensar Vakfı olmak üzere iktidara yakın dernek ve vakıflarla ilişkilerini ve yapılacak yardımların takipçisi olacaklarını söyledi.

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