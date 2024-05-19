AKP’li belediyelerde ihaleler yabancıya gitmedi. Taş bile TÜGVA’dan

İstanbul Kağıthane Belediyesi, 31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerden yaklaşık 1 ay önce Fen İşleri Müdürlüğü Yol Bakım Şefliğinde kullanılmak üzere granit taş alımı için ihale açtı. İhale pazarlık usulüyle yapılırken, söz konusu ihaleyi 2 milyon 47 bin TL’ye Meta Mimari Maden Enerji ve Tarım Anonim Şirketi aldı.

Şirketin kurucuları arasında eski AKP Ümraniye Meclis üyesi Eyüb Erkovan bulunuyor ve Erkovan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın mütevelli heyeti başkanı olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nda (TÜGVA) bölge sorumlusu olarak da görev yaptı.

Erkovan, 2019-2024 yılları arasında bulunduğu görevin sonrasında aktif siyasete ara verdiğini duyurdu.

İKİ YILDA 33 MİLYON TL

Erkovan’ın şirketi, yaklaşık iki yıl boyunca Cumhur İttifakı’nın yönettiği belediyelerden 12 ihale aldı. Söz konusu ihalelerin toplam bedeli 33 milyon 620 bin TL iken, şirket Balıkesir Belediyesi’nden AKP’nin yönetiminde olduğu tarihlerde belediyeden birçok ihale kazandı.

Belediye, 29 Kasım 2023 tarihinde 1 milyon 402 bin TL’ye traverten taş alımı ihalesini ve 2 Ocak 2024’te 1 milyon 50 bin TL’ye ponza ve dolomit taşı alım işi ihalesini Erkovan’ın şirketine verdi. Ayı şekilde şirket, 5 Ekim 2023 tarihinde de Manisa Büyükşehir Belediyesi’ni MHP’nin yönettiği tarihlerde de belediyeden 12,5 milyon TL bedelle karo taş ve yol kaplama malzemeleri ihalesini aldı.