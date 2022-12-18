AKP’li belediyenin daire başkanından Yusuf Ziya Gümüşel için dua talebi

AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları (SKT) ve Muhtarlardan sorumlu Daire Başkanı Murat Müjdeci, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı’nda yaşanan çocuk istismarı soruşturmasında tutuklanan vakıf kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel için dua talep etti.

Müjdeci, sosyal medya hesabından Gümüşel’in gözaltına alındığı fotoğrafı paylaşarak, "Tüm kardeşlerimizi duâ etmeye dâvet ediyorum" dedi.

Müjdeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

“Müslüman, kardeşinin derdi ile dertlenir. Tüm kardeşlerimizi duâ etmeye dâvet ediyorum. Elbet inananların imtihanı ağır olur. Rabbim temize çıkartsın. Feraha kavuştursun. İslam düşmanlarını sevindirmesin. Allah yâr ve yardımcısı olsun.”

Murat Müjdeci, Yusuf Ziya Gümüşel ile çekilen bir fotoğarafını da paylaşarak, "Daha 18 yaşında kaşını aldıran kızın üniversiteye giderken o halde, yüreğin parçalanmıyorsa vallahi kıyamet günü cehennem seni parçalayacak. ODTÜ’ye, Boğaziçi’ye gidince sevindin. Yavrunu cehenneme attın" diyen ilahiyatçı İhsan Şenocak'ı etiketledi.

Müjdeci, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Âlimlere, büyük zâtlara ve fazilet sahibi kişilere saygı göstermek gerekir. Çünkü Yüce Allah, Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurmaktadır: 'De ki, bilenlerle bilmeyenler hiç bir olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar.' (Zümer sûresi, 39/9)"