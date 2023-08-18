AKP'li Esenler Belediyesi'ndeki müdürün işçileri tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı

AKP’li Esenler Belediyesi’nde de temizlik işçileri iş bırakma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Çalışanların sosyal medya hesabından yaptıkları açıklamada kararın sebebi olarak düşük ücretler ve kötü çalışma koşulları gösterilmişti.

Eylemlerini Twitter hesabı üzerinden duyuran işçiler şu açıklamayı yapmıştı:

Esenler Belediyesi temizlik işçileri olarak eyleme kalkmış bulunmaktayız. Haklarımızı alamadığımızdan dolayı, kiraları ödeyemediğimizden dolayı. Hiçbir tane araba çıkmıyor. Maaşımıza zam yapılmıyor, maaşımız ödendiğinde ise yarısı vergiye gidiyor, bize hiç bir şey kalmıyor.

TEHDİT GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İş bırakan ESPER Esenler Belediyesi Personel A.Ş.’ye bağlı işçiler Toplanma Merkezi’ne gelen Esenler Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Fatih Kaleli tarafından “Herkes ekmeğine baksın, ekmeğinizden olmayın” diye tehdit etmişti.

Kaleli’nin tehdidine karşı işçiler ise “Bizim yaptığımız bir yanlış yok” tepkisini göstermişti.

Müdürün işçileri tehdit ettiğine yönelik görüntüler ortaya çıktı.

ÖZDAĞ’DAN TEPKİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak tepki gösterdi.

Özdağ şunları aktardı:

AK Partili Esenler Belediyesi Çevre Koruma Müdürü Fatih Kaleli, iş bırakan temizlik işçilerini "Ekmeğinize bakın, ekmeğinizden olursunuz" diyerek tehdit etti. İşçiyi tehdit etmek kolay. Yapman gereken insanca yaşayacağı maaşı vermen