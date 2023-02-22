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AKP'li belediyenin deprem yardımları için açtığı ihale yandaşa gitti

AKP'li Esenler Belediyesi'nin deprem yardımları için araç kiralama ihalesi, yandaş isme gitti.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 22:43
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AKP'li Esenler Belediyesi'nin deprem yardımları için açtığı ihale yandaşa gitti

AKP'li belediyenin deprem yardımları için açtığı ihale yandaşa gitti
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AKP’li Esenler Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 42 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiği depremleri kullanarak AKP’li isimlerin şirketine 1 milyon 625 bin TL’lik ihale verdi.

İleri'den Ersan Kınık'ın haberine göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı yıkım sonunda, AFAD tarafından açıklanan sayıya göre 21 Şubat itibarıyla 42 bin 310 insan hayatını kaybetti. Depremden sağ olarak kurtulan vatandaşların, aradan geçen 16 güne karşılık çadır ihtiyacı bile giderilememişken, AKP’li belediyeler deprem yardımlarını dahi rant aracı olarak kullanmaktan çekince yaşamadı.

Tevfik Göksu yönetimindeki AKP’li Esenler Belediyesi, 6 Şubat 2023 tarihinde  Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından deprem bölgesine gönderilecek yardımlar için 10 Şubat’ta araç kiralama ihalesi düzenledi.

Kamu İhale Kanunu’nda afet durumlarında kullanılmasına izin verilen 21/B maddesiyle düzenlenen ihaleye yalnızca Fast Group isimli firma davet edildi ve belediye ile şirket arasında 1 milyon 625 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

 11 Kasım 2021 tarihinde Samet Kaya tarafından kurulan şirketin bağlantıları ise dikkat çekiyor. Esenler’de kurulan şirketin adresinde Akkaya Group ve sepetteonline.com isimli e-ticaret sitesinin ofisi gözüküyor.

 AKP Esenler İlçe Başkan Yardımcısı Bayram Akkaya’nın oğlu Ferhat ve Serhat Akkaya, Akkaya Group’un sahipleri. Ayrıca Akkaya Group’un yöneticiliğini yapan aile üyelerinden Ömer Akkaya da, AKP Esenler Gençlik Kolları Başkanlığı görevinde bulunmuştu.

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