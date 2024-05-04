AKP'li eski başkan şatafatlı makam odasındaki eşyaları almak istedi

Görev süresi boyunca yaptığı harcamalar ve lüks makam odasıyla gündeme gelen Manisa’nın Yunusemre ilçesinin AKP’li eski Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, makam odasındaki eşyaların kendisine ve eşine ait olduğunu öne sürdü.

Çerçi’nin eşyaları alması için mesai bitiminde belediye gönderdiği AKP Yunusemre İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düden, yanında evrak ve hiçbir belge olmayınca kapıdan geri döndü.

Düden’i karşılayan Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Haydar İzci, "Eline kolunu sallayan belediyeden malzeme götüremez. Bunun hukuksal boyutları var" dedi.

Bunun üzerine Düden ise "Elçiye zeval olmaz, biz geldik görevimizi yaptık" karşılığını verdi.

Başkan yardımcılarından Ali Kuyumcu da, "Başvuruları yapın, belgeyi sunun ondan sonra gelin. Kamuoyunu kendi aranızda oluşturun, başkasıyla değil" ifadelerini kullandı.

AKP’li Düden bu konuşmanın ardından belediyenin önünden ayrıldı.

BELEDİYE BAŞKANI BALABAN: BELGELEMESİ GEREKİYOR

Düden'in belediye gelmesinden önce bir açıklama yapan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, eski başkan Çerçi'nin makam odasındaki eşyaları kendi parası ile yaptırdığına ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

Kendilerinde bu eşyaların Çerçi tarafından alındığına dair bir belge olmadığını kaydeden Balaban, Çerçi’nin "Eşyalarımı istiyorum" sözlerine ise, "Bunlar belgelenmeden buradan Melek Hanım’ın yaptığı tablolar dışında bir eşya vermek gibi bir şansımız yok" yanıtını verdi.

Balaban ise şunları söyledi:

"Sayın Mehmet Çerçi makam odasındaki eşyaların kendisine ait olduğunu iddia ediyor. Biz de diyoruz ki bu eşyaların kendisine ait olduğunu belgelemesi gerekiyor. Eşyaların kendisine ait olduğuna dair fatura olması gerekiyor. Bu yeterli değil. Aynı şekilde Mehmet Çerçi tarafından hangi firmadan alındıysa, ama banka dekontu ama ödeme makbuzuyla kendisi tarafından ödendiğinin belgelenmesi gerekiyor. Bunun dışında tutanaktır, herhangi bir iddiadır bunların hiçbirini kabul etmiyoruz. Bu iddialar boş. Gerçekçi iddialar olmuyor."