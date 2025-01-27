AKP’li eski milletvekili, Saray danışmanlarını Erdoğan’a ihbar etti

Süleymancılar cemaatinin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu AKP’li eski vekil Fatih Süleyman Denizolgun, 'ihbarımdır' diyerek Erdoğan’a ‘Saray’daki başdanışmanlar yargıya müdahale ediyor’ şeklinde paylaşımda bulundu.

"YARGIYLA İLGİLİ ÇOK BÜYÜK İHBARIMDIR”

27. Dönem AKP İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun 21 Ocak’ta sosyal medya hesabından dikkati çeken bir paylaşıma imza attı. Denizolgun, “Yargıyla ilgili çok büyük ihbarımdır” başlığıyla yaptığı açıklamada, Saray’daki bazı başdanışmanların yargıya müdahale ettiğini vurguladı.

"ANKARA ADLİYESİ’NE VE KARTAL ADLİYESİ’NE AÇIKÇA MÜDAHALE ETMEKTEDİR"

Denizolgun, şunları ifade etti;

“Bazı külliye başdanışmanları ve ittifak ettikleri bazı derin klikler; Ankara Adliyesi’ne ve Kartal Adliyesi’ne açıkça müdahale etmektedir. Hakimlerimize ve savcılarımıza; illegal işler ve illegal yöntemler için baskı uygulamaktadır. Şimdilik bu kadarı kâfidir... Gerekirse; isim isim açıkça ifşalarda da bulunurum. Türk yargı sisteminin; 1982 anayasası sebebiyle yaşadığı kronik sıkıntılar, sadece Türkiyemizin değil, tüm dünyamızın ortak bir sorunudur…”

YARGIYLA; İLGİLİ ÇOK BÜYÜK İHBARIMDIR‼️



BAZI KÜLLİYE BAŞDANIŞMANLARI VE İTTİFAK ETTİKLERİ BAZI DERİN KLİKLER; ANKARA ADLİYESİNE VE KARTAL ADLİYESİNE, AÇIKÇA MÜDAHALE ETMEKTEDİR.



HAKİMLERİMİZE VE SAVCILARIMIZA; İLLEGAL İŞLER VE İLLEGAL YÖNTEMLER İÇİN BASKI UYGULAMAKTADIR.… pic.twitter.com/zXeS7eEO6J — Fatih Süleyman Denizolgun (@fsdenizolgun) January 21, 2025

SÜLEYMAN DENİZOLGUN KİMDİR?

1987 yılında Üsküdar'da dünyaya geldi. Üniversite Lisans Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Lisans eğitimini bitirdikten sonra yine aynı üniversitenin Hidrolik ve Su Kaynakları Bölümünden Yüksek Lisans Eğitimini yaptı.

2013 yılında Türkiye'de yapımına başlanan Kuzey Marmara Otoyolu Projesi (KMO ) ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü projelerinde koordinasyon sorumlusu olarak çalıştı. İş hayatında birçok inşaat, gayrimenkul ve yatırım alanında faaliyetler yapmış aynı zamanda aile şirketlerinde sorumluluklar aldı.

2008 yılından itibaren AKP teşkilatlarında ve çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında görevler yaptı. Fatih Süleyman Denizolgun AK Parti 27.Dönem Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine girdi. İçişleri Komisyonu ve Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonlarında görev yaptı. Süleymancılar cemaatinin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu olarak ta biliniyordu.