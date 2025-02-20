AKP’li eski Vekil'den Erdoğan’ı kızdıracak 'TÜSİAD' eleştirisi: Türkiye nereye gidiyor?

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Arif Aras hakkında soruşturma başlatılması kapsamında dün polis eşliğinde adliyeye getirilmesine AKP’li eski Milletvekili Şamil Tayyar, tepki gösterdi. Tayyar, "TÜSİAD'in bugünkü konumu ile 28 Şubat'taki konumu aynı değil. Gazetecilerle, siyasetçilerle, TÜSİAD'la ilgili şeylerde artık 'Türkiye nereye gidiyor?' denmeye başladı. Bir eleştiriyi bile yargı konusu yaparsanız, o zaman kim konuşacak?" dedi.

TAYYAR: 'TÜRKİYE NEREYE GİDİYOR?

AKP’li eski Milletvekili Şamil Tayyar, dünkü TGRT Haber yayınında TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Arif Aras gözaltına alınmasına ilişkin tepki gösterdi. Tayyar, “Konuşmanın içeriğine katılmıyorum. Kendi alanının dışına çıkmıştır. TÜSİAD’ın sicili bozuk olduğu için tepkiyle karşılanması normal. Her şeye rağmen TÜSİAD’a açılan soruşturma doğru değil. TÜSİAD’a soruşturma açılacaksa 28 Şubat için açılmalıydı. Bu açıklamalardan darbe çıkmaz. Gazetecilerle, siyasetçilerle, TÜSİAD'la ilgili şeylerde artık 'Türkiye nereye gidiyor?' denmeye başladı. Bir eleştiriyi bile yargı konusu yaparsanız, o zaman kim konuşacak?” ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) bugün olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. TÜSİAD'ın sunumu 'Politik hayatta olağanüstü olaylar' başlıklı slaytla başladı.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras konuşmasında da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılması, 'tekelleşme' iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı eylemlerinden tutuklanması, HALK TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, tutuklanması ve ordudan ihraç edilen genç teğmenlere değindi. Slaytta politikacıların, iş insanlarının ve gazetecilerin sorgulanıp tutuklandıkları belirtildi.

Sunumda Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından kılıçlı yemin eden ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyen teğmenlerin TSK'dan ihraç edilmesine de yer verilmesi dikkat çekti. Olağanüstü olayların toplumda endişe yarattığı ve güven sarstığı dile getirildi.

TÜSİAD Genel Kurulu’nda konuşan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, 'Çok kısa sürede meydana gelen olayların bir kısmını toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz.' değerlendirmesini yapmıştı.

ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Erdoğan, son olarak TÜSİAD için 'Yeni Türkiye'de haddini bileceksiniz' demişti. Sözün hemen akşamında ise iki başkan gözaltına alındı. İki başkan ifadeleri alındıktan sonra yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla gece saatlerinde serbest bırakılmıştı.