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AKP'li belediye Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı İmam Halil Konakçı'yı ağırlayacak

Gündeme gelmek için toplumun sinir uçlarına dokunmayı adet edinen İmam Halil Konakçı AKP'li Gebze Belediyesi'nde ağırlanacak.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 18:00
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AKP’li Gebze Belediyesi hilafetçi İmam Halil Konakcı'yı ağırlayacak

AKP'li belediye Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı İmam Halil Konakçı'yı ağırlayacak
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Gebze Belediyesi, yaptığı konuşmalarla toplumun sinir uçlarına dokunmayı adet edinen Atatürk ve cumhuriyet düşmanı Ankara Melike Hatun Camii İmamı olarak bilinen Halil Konakçı’yı ağırlayacak.

Konakçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugün saat 20.00’de Gebze Belediyesi’nin ev sahipliğinde Gebze Kültür Merkezi'nde “imanın yeniden inşası” konulu programda konuşmacı olacağını duyurdu.

ATATÜRK DEVRİMLERİNİ YIKMAK İÇİN ANT İÇMİŞTİ

Konakçı geçtiğimiz yıl Bursa'da verdiği bir vaazda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Söyleyin bana İslam'ın merkezi neresi? İslam'ın söz sahibi, makamı kim? Anladınız mı şimdi niye kaldırdılar, niye lağvettiler o makamı 100 yıl önce? Çıksın bir şarkıcı parçası Adem Aleyhisselam'a 'cahil' diyebilsin diye bu makamı kaldırdılar.

"BUNUN İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Eğer o makam bugün kaim olsaydı bir kimse bile bugün konuşup Allah'ın indinde imam bile olsa söz sahibi olamazdı. Allah o makamı geri getirsin bize. Bunun için çalışacağız. Ah İslam kaim olsaydı, ah bu dinin bir başı bir sahibi olsaydı... Bu dini sahipsiz bıraktılar, kafalarına göre at koşturmaya başladılar.

İşte o sahip olsaydı çıkıp da ne Hz. Meryem'e, ne Adem'e ne Havva'ya, ne Resullullah Aleyhisselam'a, ne şeriata, ne Kuran'a, ne başörtüsüne, ne çarşafa, ne sarığa, ne minareye kimse konuşamazdı. Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İslam adına istiyoruz."

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BU TÜRK DÜŞMANIN BELEDIYEDE DAVET EDİLMESİN SEBEBİ NEDİR?
14.01.2023 18:22
GEBZE BELEDIYE BAŞKANI ACIKLAMA YAPSIN ?  
 
GEBZE BELEDIYESİNİN KADINLARA HAKARET EDEN İMAM ADINI TAŞIYAN AMA YAKIŞMAYAN CUMHURİYET DÜŞMANINI NEDEN DAVET ETTI?
14.01.2023 18:21
BELEDIYE ŞERİATÇIYI TÜRK KADINLARINA HAKARET EDEN KADIN DÜŞMANINI NEDEN DAVET ETTİ?  
 
Sokrates
14.01.2023 18:18
YÜCE KURAN, onun ÖZÜ olan Ahzab 37, 50, 51. Muhammed 15. Nebe suresi 33. ve 34. ayetlerinden başlanıp okunmadıkça, doğrular ve gerçekler bilinemez.  
 
TÜM YORUMLAR (16)
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