AKP'li Havayolu Müdürü Hilafet pozu verdi

Deneyimli havalimanı muhabiri Ali Kıdık, Türkiye’nin 100. Yılında bir skandalı ortaya çıkardı. Sunexpress Havayolları’nda müdür olan ve Türkiye Havayolu İşletmeleri Derneği’nde yönetim kurulu üyesi olan Ali Yaşar Aydoğan’ın Cumhuriyet Bayramı’ndan bir gün önce nasıl hilafet pozları verdiği ortaya çıktı.

Merve Elçi KAYNAK: Haber Merkezi
AKP'li Havayolu Müdürü Hilafet pozu verdi

Havacılığın usta ismi, yılların havalimanı muhabiri olarak bilinen İYİ Partili Ali Kıdık, Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye Havayolu İşletmeleri Derneği yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda Sunexpress Havayolları’nda müdür olan Ali Yaşar Aydoğan’ın Cumhuriyet düşmanı ve hilafet pozlarını ortaya çıkardı.

Ali Yaşar Aydoğan, Ali Kıdık’ın iddiasına göre Türk Hava Yolları’nda müdür iken AKP Esenler Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Aday gösterilmeyince THY ve Lufthansa Havayollarının yüzde 50 ortaklığı olan Sunexpress Havayolları’nda müdür yapıldı.

Yine Kıdık’ın açıklamasına göre Aydoğan çevredeki kişiler tarafından ATM Müdürü olarak biliniyor. (ATM Müdürü tanımı herhangi bir görev yapmamasına rağmen oturduğu yerden para alan kişiler için kullanılan bir tabirdir)

Kıdık’ın paylaştığı görsellerde Ali Yaşar Aydoğan’ın Cumhuriyet Bayramından hemen önceki gün AKP tarafından Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen Büyük Filistin mitinginde ‘Hilafet’ yazan bir döviz şehadet parmağını kaldırarak pozlar veriyor.

Deneyimli muhabirin paylaşımı şu şekilde:

“SKANDAL : Türk Hava Yolları’nda müdür iken Ak Parti Esenler Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Aday gösterilmeyince THY ve Lufthansa Havayollarının yüzde 50 ortaklığı olan Sunexpress Havayolları’nda müdür yapıldı.

Tanıyanlar ATM müdürü olarak tarifliyor. Yani uyduruk bir müdür masası üretilerek müdür maaşı bağlanmış.

Yetmemiş Sunexpress Havayolları onu Türkiye Havayolu İşletmeleri Derneği’ne yönetim kurulu üyesi yapmış. Kim bu adam? Ali Yaşar Aydoğan…

UTANMAZ adam bu Cumhuriyet sana hak etmediğin makamları vermiş sen HİLAFET istiyorsun öyle mi?

Sunexpress Havayolları’na sesleniyorum

Lufthansa havayollarına sesleniyorum,

Türk Hava Yollarına sesleniyorum, bu adamın işine derhal son verin.

Savcılara da suç duyurusunda bulunuyorum.”

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