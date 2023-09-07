AKP’li iş insanı İzmir için de alkol yasağı istedi

İzmir Kordon’un iş insanlarından AKP’li Ömür Şanlı “İzmir'e de alkol yasağı gelmeli. Kordon'da çim gören alkolünü alıp oturuyor.” dedi.

AKP’li iş insanı İzmir için de alkol yasağı istedi

Egedesonsöz’den Diren Çelik’in haberine göre, Kordon İş Adamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un Kordon’da çimlere oturulmasının engellenmesi için yaptığı çalı tipi bitki önerisini hatırlattı.

Şanlı, çalı tipi bitki türü önleminden ziyade, yakın zamanda İstanbul’da alınan kamuya açık alanda alkol yasağı uygulamasının İzmir’de de hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

“İSTANBUL VALİSİNİ TEBRİK EDİYORUM”

Başkan Şanlı, Avrupa ülkelerinde de kamusal alanda alkol yasağının olduğunu belirterek “Dünyanın hiçbir yerinde kamusal alanda alkol alınmaz. İstanbul Valisi’ni, belediye başkanını ve halkını tebrik ediyorum. Umarım en yakın zamanda İzmir Valimiz de bu kararı alır. Ülkemizde, barolar tam tersine ‘neden yasak uygulanıyor’ diye suç duyurusunda bulunuyor. Bizde yeşil alan görüldü mü akla hemen alkol geliyor. Buna bir de yaşam tarzına müdahale ediliyor diyorlar. ‘AKP zihniyeti’ diye yorumlar yapıyorlar. Avrupa’da, Yunanistan’da da mı AK Parti var? Davul zurnalarla açık alana geliyorlar. Bunlar düğünde yapılır. Şanzelize’de sünnet düğünü yapmamıza müsaade ederler mi?” şeklinde konuştu.

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“ORTAK AKILLA ÇÖZMEMİZ GEREKİYOR“

Şanlı açıklamaların devamında şöyle konuştu:

Parklar, çim alanlar, çocukların oynaması içindir alkol almak için değildir. Bu durum yaşam tarzına müdahale değildir. Dünyanın bir ülkesinde böyle bir örnek gösterin, İzmirlilerden özür dileyeceğim. Özgürlükler ülkesi olarak bilinen Hollanda’da bile restoran ve kafelerde alkol kullanılabilir. Bu işi ortak akılla hep birlikte çözmeliyiz. Kordon’un açık hava müzesine dönüşmesi, turistler için ilgi çekici olması gerekir. Minyatür heykeller gelmeli. Abdül Batur Başkanımızın da hassasiyeti için teşekkür ederim. Kordon artık güzel şeylerle anılsın.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Valiliği, açıkladığı son karar ile halka açık deniz ve sahil kenarlarında, plaj, park, piknik ve mesire alanlarında alkollü içki içmenin yasak olduğunu açıkladı.

Açıklanan karar sonrası halka açık alanlarda alkol tüketenlere 617 lira para cezası uygulanacak. Alkol kullanan kişinin sarhoş olması halinde, kişinin sarhoşluğu geçene kadar kontrol altında tutulacak.

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