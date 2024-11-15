AKP’li isim Ankara’nın kalbinden bildirdi... Kabinede değişimin eli kulağında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurtdışı ziyareti sonrasında uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada “Bu yeni süreçte de hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız” demişti. Kabinedeki değişim sinyali sonrası kulis bilgileri de dolaşmaya devam ediyor. AKP’li eski meclis üyesi ve gazeteci Sinan Burhan, bu konuda bir bilginin olduğunu söylerken, yeni değişimin önümüzdeki günlerde gerçekleşebileceğini iddia etti.

YEREL SEÇİM SONRASINDA SINIRLI DEĞİŞİM OLMUŞTU

Yerel seçimlerin ardından kabinede sınırlı değişimler yaşandı. 1 Temmuz’da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla; Mehmet Özhaseki yerine Çevre, Şehircilik ve ve İklim Değişikliği Bakanı olarak Murat Kurum, Fahrettin Koca yerine Sağlık Bakanı olarak İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu gelmişti.

ERDOĞAN KABİNEDE 2. DEĞİŞİM SİNYALİNİ VERDİ

Değişim sonrasında Erdoğan kabinede değişim sinyalini ‘uçakta’ açıklamıştı. Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretleri dönüşünde, uçakta gazetecilere gerçekleştirdi. Erdoğan “Bu yeni süreçte de hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir” demişti.

KULİSLERDEN BİLGİ GELMEYE BAŞLADI

Ankara kulislerinde de değişim sinyaline ilişkin bilgilerde gelmeye başladı. İlk bilgi ise gazeteci Candaş Tolga Işık, hangi bakanların değişeceğine dair isim vermeyerek şu iddiada bulunmuştu: "Değişmesi tartışılan iki icracı bakandan birinin gideceği kesinleşti. İkisi birden de değişebilir"

BURHAN: ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GERÇEKLEŞEBİLİR

Bir bilgi daha ise Millet Ajansı Yayın Yönetmeni ve AKP’li eski ABB meclis üyesi Sinan Burhan’dan geldi. tv100'de yaptığı açıklamada yeni değişimin önümüzdeki günlerde gerçekleşebileceği iddiasında bulunarak, “Bugünlerde bir kabine değişikliği konusu da gündeme gelebilir. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten daha önceki ziyaretlerimde de ifade etmişti gerek kabine de gerek MKYK’da değişiklik olabilir diye" ifadelerini kullandı. Kendisinde bu konuda bir bilgi olduğunu da Burhan, aktardı.