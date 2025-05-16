AKP’li isimden DEM’lilere sert ayar! Öyle sözler söyledi ki yenilir yutulur gibi değil…

AKP'li Şamil Tayyar, terör örgütü PKK’nın açıklamasının ardından DEM Partili isimlerden gelen açıklamalara ağır sözlerle yüklendi. Tayyar, “Tıpkı ilk süreçteki gibi şımarık ve küstahlar, akıllanmamışlar. Neyse ki Cumhurbaşkanımız bu taleplerin önünü ve raconu kesti” dedi.

DEM’DEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR GELDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü elebaşısı Öcalan’ı Meclis’e davet ederek, ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çağrısıyla başlayan süreç, terör örgütü PKK’nın kendini fesih etmesiyle devam ediyor. PKK'nın bildirisindeki ifadeler tartışmalara neden olurken DEM Partili isimlerden de 'sürece' dair açıklamalarda gelmeye başladı.

ŞAMİL TAYYAR’DAN DEM’Lİ İSİMLERE SERT AYAR

DEM’li isimlerden gelen açıklamalara en sert tepki AKP’li isimden geldi. Tayyar, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“PKK’nın silah bırakma ve fesih kararını, YPG pek üzerine almıyor. Mazlum Abdi, ‘İlgili tarafların gerekli adımları atmasını ve tüm dostların gerekli desteği vermesini umuyoruz’ diyor. DEM vekili Cengiz Çandar da Rudaw’a yaptığı açıklamada, Öcalan’ın çağrısının YPG’yi kapsamadığını söylüyor. DEM sözcüleri de tahrik edici konuşmalarını sürdürüyor. Tuncer Bakırhan, koruculardan silahlarını alıp sopa verilmesini ve hayvanlara bakmalarını salık veriyor. Ayşegül Doğan, umut hakkının gündemde olmadığını söyleyen Adalet Bakanı’na çemkiriyor. Gülistan Kılıç Koçyiğit, Öcalan bile ifade etmediği halde Kürtçe’nin resmi dil olmasını istiyor. Tıpkı ilk süreçteki gibi şımarık ve küstahlar, akıllanmamışlar. Neyseki Cumhurbaşkanımız bu taleplerin önünü ve raconu kesti. Yani. Ya saçmalamaya devam edip bedelini öderler, ya sürece pozitif katkı sunup huzur ortamının aktörü olurlar.”