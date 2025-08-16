AKP'li isimden dikkat çeken Özlem Çerçioğlu açıklaması!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li isimden dikkat çeken Özlem Çerçioğlu açıklaması!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den AKP ile katılması ile ilgili, “Özlem Hanım kendini ispatlamış bir isim. Siyasetçi umut olan yere gider” dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den AKP’ye katılması hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yayman, "Siyasetçi umut olan yere gider" dedi.

"Özlem Hanım kendini ispatlamış bir isim” ifadesini kullanan Yayman, “Aydınlıların ‘Topuklu Efe’ diye nitelendirdiği, yiğitliği ve hizmet odaklı çalışmalarıyla bilinen bir belediye başkanı. Salonda tebriklerimi ilettim. Konuşması özgüvenliydi, CHP’ye net bir şekilde rest çekti" dedi.

“PARTİMİZE KATILIMLAR DEVAM EDECEKTİR”

Çerçioğlu’nun AKP'ye katılımını kıymetli bulan Yayman, Aydın’ın sorunlarının Cumhur İttifakı’yla çözüleceğine inandığını belirtti. Çerçioğlu’nun doğru bir karar verdiğini belirten Yayman, “Partimize katılımlar devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Son Haberler
AKP'li isimden dikkat çeken Özlem Çerçioğlu açıklaması!
AKP'li isimden dikkat çeken Özlem Çerçioğlu açıklaması!
Ankara'da puanlar paylaşıldı
Ankara'da puanlar paylaşıldı
Seneye ekmeyeceğiz devlet eksin! Çiftçiler fiyatlara isyan etti
Seneye ekmeyeceğiz devlet eksin! Çiftçiler fiyatlara isyan etti
Gedson Fernandes, yeni takımı ile ilk golünü attı
Gedson Fernandes, yeni takımı ile ilk golünü attı
Fabrizio Romano Yunus Akgün gelişmesini duyurdu: Şaşkınlık yaratan paylaşım!
Fabrizio Romano Yunus Akgün gelişmesini duyurdu: Şaşkınlık yaratan paylaşım!