AKP'li isimden dikkat çeken Özlem Çerçioğlu açıklaması!

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den AKP’ye katılması hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yayman, "Siyasetçi umut olan yere gider" dedi.

"Özlem Hanım kendini ispatlamış bir isim” ifadesini kullanan Yayman, “Aydınlıların ‘Topuklu Efe’ diye nitelendirdiği, yiğitliği ve hizmet odaklı çalışmalarıyla bilinen bir belediye başkanı. Salonda tebriklerimi ilettim. Konuşması özgüvenliydi, CHP’ye net bir şekilde rest çekti" dedi.

“PARTİMİZE KATILIMLAR DEVAM EDECEKTİR”

Çerçioğlu’nun AKP'ye katılımını kıymetli bulan Yayman, Aydın’ın sorunlarının Cumhur İttifakı’yla çözüleceğine inandığını belirtti. Çerçioğlu’nun doğru bir karar verdiğini belirten Yayman, “Partimize katılımlar devam edecektir” ifadelerini kullandı.