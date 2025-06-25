AKP’li isimden gündemi sallayacak adaylık çıkışı! “Erdoğan’ın tek yolu var”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Türkiye Basın Federasyonu'nun 'Anadolu Sohbetleri' programında önemli açıklamalarda bulundu.

Yazıcı “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olabilmesi için yeni anayasa yapılmak isteniyor” iddialarına yanıt verdi.

Yazıcı böyle bir isteğin olmadığını belirterek, "Meclis erken seçim kararı alırsa olabiliyor, almıyorsa olamıyor. Kaldı ki yeni bir anayasa yaparak cumhurbaşkanının görev süresi ile ilgili düzenlemeyi ortadan kaldırmak hiçbir zaman bizim toplantılarda gündeme gelmedi" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR TARZIMIZ YOK"

Hayati Yazıcı, yaptığı konuşmada şunları söyledi,

"Anayasa yapımıyla ilgili 'Cumhurbaşkanımızı yeniden seçtirmek', 'Cumhurbaşkanının görev süresine ilişkin sınırlama olup olmayacağı', 'Anayasayı uygulayın, uygulamayanlarla anayasa yapmayız', bunlar lafügüzaftır. Oynamak istemeyen 'yerim dar' der. Girmek istemiyor. Kendine göre ayağı yere basmayan gerekçeler üretiyor. Bir defa Cumhurbaşkanımız bizzat ifade ettiler böyle bir konu olmadığını. Biz de ifade ediyoruz. Bugün Cumhurbaşkanının yeniden aday olabilmesi, Meclis'in kararına bağlı bugünkü anayasaya göre. Meclis erken seçim kararı alırsa olabiliyor, almıyorsa olamıyor. Kaldı ki yeni bir anayasa yaparak cumhurbaşkanının görev süresi ile ilgili düzenlemeyi ortadan kaldırmak hiçbir zaman bizim toplantılarda gündeme gelmedi, konuşulmadı, böyle bir düşüncemiz söz konusu değil" diye konuştu. Hayati Yazıcı, komisyonun çalışma usulünü ve yöntemini belirleyeceğini söyleyerek, "Bu komisyon bir anayasa tasarlayacak, baştan sona yazacak, bunu paydaşlara, Meclis'e götürüp 'gelin bunu oylayıp referanduma götürelim' böyle bir tarzımız yok. Tabii biz Cumhur ittifakı olarak bir anayasa yapmaktan yanayız. Belki burada ortak çalışmalar da olacak. Herkesin makul olan bir yere gelebileceği kanısındayım."