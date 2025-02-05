AKP’li isimden teğmenler hakkında küstah paylaşım! 'Erdoğan en kudretli paşalarınızın hapiste altını bezletti'

Manisa Turgutlu’da AKP’li Gençlik Kolları Başkanı Hamza Coşkun’un teğmenlere ilişkin yaptığı skandal paylaşım büyük tepki çekti. Coşkun'la ilgili CHP, suç duyurusunda bulundu.

AKP’Lİ BAŞKAN’DAN SKANDAL PAYLAŞIM

Kara Harp Okulu'nun bu yılki mezuniyetinde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganıyla 'demokratik ve laik cumhuriyet' yemini eden beş teğmen ihraç edilmişti. Teğmenlerin ihraç edilmesine ilişkin tepkiler yükselirken, bir de AKP’li Gençlik Kolları Başkanı’ndan skandal bir paylaşım geldi. Sözcü’nün haberine göre; Manisa’nın Turgutlu ilçesinde AKP Gençlik Kolları Başkanı Hamza Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı ve daha sonra sildiği küstah paylaşım, büyük tepki topladı.

AKP’li Çoşkun, gönderisinde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” dedikleri için ihraç edilen teğmenlerin fotoğrafını kullanarak, “Recep Tayyip Erdoğan en kudretli paşalarınızın hapiste altını bezletti, siz kimsiniz de ona kafa tutuyorsunuz” dedi.

CHP’DEN SUÇ DUYURUSU

Olayın ardından CHP Turgutlu Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Solmaz ve beraberindekiler, AKP Turgutlu Gençlik Kolları Başkanı Hamza Çoşkun’un teğmenlere yönelik ifadelerinden dolayı suç duyurusunda bulundu.