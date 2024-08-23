AKP'li isimden tepki çeken sözler: 32 milyon çalışanın 16 milyon emekliye bakması sürdürülemez

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li isimden tepki çeken sözler: 32 milyon çalışanın 16 milyon emekliye bakması sürdürülemez

AKP MKYK üyesi Fevzi Polat’ın sosyal medya hesabından emekliler hakkında yaptığı paylaşım tepkilere neden olunca Polat paylaşımını sildi.

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Fevzi Polat sosyal medya hesabından herkesin tepkisini çeken bir paylaşımda bulundu. Facebook hesabı üzerinden emekliler hakkında “32 milyon çalışanın, 16 milyon emekliye bakması sürdürülemez" paylaşımı yaptı.

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HERKES TEPKİDE BULUNDU

AKP’li ismin Facebook üzerinden yaptığı paylaşım çalışanından emeklisine, AKP’lilerden muhaliflere kadar herkesin dikkatini çekti. Bununla beraber yapılan paylaşım tepkilere neden oldu.

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AKP MKYK üyesi olan Polat’ın hükümette olduğu ve karar verme ve sistemin kendi elleri ile yaptığı bir sistem olduğunu, var olan şekli ile sürdürülebilirliğin olmamasının da hükümetin attığı adımlar nedeni ile olduğu, seçim üzeri EYT’nin geçirilmesi gibi adımların AKP hükümeti tarafından atıldığı yorumları sosyal medya kullanıcıları tarafından yapıldı.

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