AKP’li isimler büyükelçi oldu. Atama kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı atama kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kararnamedeki siyasi atamalar dikkat çekti.
Eski AKP milletvekili olan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Akdeniz için Birlik nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi.
Hotar’a aynı zamanda büyükelçilik unvanı da verildi.
AKP'li eski Beyoğlu Belediye Başkanı olan Kültür Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da Tunus Büyükelçiliğine atandı.
Öte yandan eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler ise Suudi Arabistan’da Büyükelçi olarak görevlendirildi.
Diğer atama kararları şu şekilde:
Kuzey Makedonya Büyükeliğine: Fatih Ulusoy
Slovak Büyükelçiliğine: Erkan Özoral
Portekiz Büyükelçiliğine: Haldun Koç
Cibuti Büyükelçiliğine: Erdal Sabri Ergen
Dominik Cumhuriyeti Büyükelçiliğine: Emriye Bağdagül Ormancı
Somali Büyükelçiliğine: Alper Aktaş
Çad Büyükelçiliğine: Cem Utkan
Gambiya Büyükelçiliğine: Fahri Türker Oba