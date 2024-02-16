AKP’li isimler büyükelçi oldu. Atama kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yeni kararnamedeki siyasi atamalar dikkat çekti. Daha önce AKP'de çeşitli kademelerde görev almış Nükhet Hotar, Ahmet Misbah Demircan ve Emrullah İşler’e Erdoğan tarafından büyükelçi olarak atandı.