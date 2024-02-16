AKP’li isimler büyükelçi oldu. Atama kararları Resmi Gazete’de

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AKP’li isimler büyükelçi oldu. Atama kararları Resmi Gazete’de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yeni kararnamedeki siyasi atamalar dikkat çekti. Daha önce AKP'de çeşitli kademelerde görev almış Nükhet Hotar, Ahmet Misbah Demircan ve Emrullah İşler’e Erdoğan tarafından büyükelçi olarak atandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı atama kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararnamedeki siyasi atamalar dikkat çekti.

Eski AKP milletvekili olan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Akdeniz için Birlik nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi.

Hotar’a aynı zamanda büyükelçilik unvanı da verildi.

AKP'li eski Beyoğlu Belediye Başkanı olan Kültür Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da Tunus Büyükelçiliğine atandı.

Öte yandan eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler ise Suudi Arabistan’da Büyükelçi olarak görevlendirildi.

Diğer atama kararları şu şekilde:

Kuzey Makedonya Büyükeliğine: Fatih Ulusoy

Slovak Büyükelçiliğine: Erkan Özoral

Portekiz Büyükelçiliğine: Haldun Koç

Cibuti Büyükelçiliğine: Erdal Sabri Ergen

Dominik Cumhuriyeti Büyükelçiliğine: Emriye Bağdagül Ormancı

Somali Büyükelçiliğine: Alper Aktaş

Çad Büyükelçiliğine: Cem Utkan

Gambiya Büyükelçiliğine: Fahri Türker Oba

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