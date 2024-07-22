AKP’li ismleri dolandıran AKP’lileri mahkemede AKP!liler savundu

Kaynak: Sözcü
AKP’li ismleri dolandıran AKP’lileri mahkemede AKP!liler savundu

2011-2020 yılları arasında “10 milyon dolar yatır, 100 milyon dolar kazanın” vaadiyle AKP çevrelerinden milyarlarca dolar toplayan grubun avukatlığını, AKP’li isimlerin yaptığı öne sürüldü.

2011-2020 yılları arasında, “10 milyon dolar yatır, 100 milyon dolar al” vaadiyle AKP çevrelerinden büyük meblağlarda para toplayan bir grubun avukatlığını, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri Mücahit Birinci ile Türk İslam Karakoç'un üstlendiği ortaya çıktı. Karakoç, müvekkillerinin kendisini azletmesinin ardından vekaletini geri çekti.

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Türk İslam Karakoç

Sözcü'den Zekeriya Albayrak’ın haberine göre, bu dolandırıcılık şeması kapsamında birçok iş insanı, bürokrat, siyasetçi ve gurbetçiden para toplandı.

Grup lideri Enver H., Endonezya'nın ilk Devlet Başkanı Ahmed Sukarno'nun ev hapsinden kurtulup altınlarını İsviçre'ye kaçırdığı ve bu altınlara karşılık Türkiye'ye 300 milyar dolarlık fon geleceğini iddia etti.

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Mücahit Birinci

Sahte belgeler ve dekontlarla iş insanlarına yüksek karlar vaat eden taahhütnameler verildi. Para toplama aşamasında, kurulacak fonla Kanal İstanbul ve 3. Köprü gibi projelere finans sağlanacağı vaadinde bulunuldu.

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