AKP’li Külünk’ten yabancı öğrenciler itirafı: Üniversitelere sınavsız kayıt ediliyorlar

AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk, yabancı uyruklu öğrencilerinin sınavsız olarak kayıt edildiğine ve üniversitelerde sahte evrakla kayıt yapıldığına ilişkin iddiaları Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'a sordu.

Külünk, Twitter’dan Özvar’ı etiketleyerek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"YÖK Başkanına soruyoruz. Türkiye genelinde yurtdışından gelen yabancı uyruklu öğrenciler, Üniversitelerin seçkin bölümlerine (tıp, diş hekimliği ve hukuk) sınavsız olarak kayıt ediliyor. Bu kayıtlar öğrenci ajansı-danışmanlığı adı altında çalışmalar yapan şirketler tarafından yapılıyor.

'ÖRGÜTSEL YAPILANMALAR VAR'

Son dönemlerde evrakta sahtecilik yaparak, sahte evraklar ile kayıtlar üniversitelere yapıldığı yönünde iddialar artmış durumda. Maalesef Fetö ve Fetövari örgütsel yapılanma modelleri ciddi tehlike taşıyor.

Bu delillerin ve kuvvetli şüphenin olduğu bu konunun içerisinde siyasilerin de olduğu iddia edilirken, rektörlerin ve akademisyenlerin de bulunduğu iddiaları özellikle üniversite çevresi ve sokağın dilinde.

En can sıkıcı iddia ise bu konunun kuvvetli şüphe ve deliller ile konunun üzerine giden yargı mensuplarının üzerinde baskı oluşturulmaya çalışıldığı yönünde.

Bilelim ki DEVLETİ AYAKTA LİYAKAT EHLİYET

HAK VE ADALET tutar.

Sokağın sesini duymak ise her aşama da görev yapanların mecburiyetidir."