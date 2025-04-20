AKP'li Mahir Ünal, Sırrı Süreyya Önder’i hastanede ziyaret etti

Kaynak: AA
AKP'li Mahir Ünal, Sırrı Süreyya Önder’i hastanede ziyaret etti

AKP MKYK Üyesi Mahir Ünal, Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret etti. Ziyaret sonrası konuşan Ünal, "Biz de biran önce sağlığına kavuşması için dua ediyoruz" dedi.

AKP MKYK Üyesi Mahir Ünal, Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret etti. Ünal, ziyaret sonrası açıklama yaptı. Geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirten Ünal biran önce sağlığına kavuşması için dua ettiklerini belirtti.

Ziyaret sonrası konuşan AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, "Biz de biran önce sağlığına kavuşması için dua ediyoruz. Siyaseti samimiyeti sahiciliğiyle yapan bir arkadaşımızdı. Kendisine afiyet diliyoruz. Ailesi ve dostlarıyla görüştük. Hem ailesine hem sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

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