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2004’ten beri koltukta oturan AKP’li Malatya Belediye Başkanı’ndan 'istifa' sorusuna yanıt: Keşkesi olmayan bir belediye başkanıyım

AKP’li Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, canlı yayında “istifa etmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna yanıt verdi. Gürkan, “Hiçbir keşkemin olmadığını bütün Malatya bilir” dedi. Gürkan’ın “Bütün cenazelerimizin cenaze namazı kılınmıştır” sözlerine sunucu Mehmet Akif Ersoy tepki gösterdi.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 01:35
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AKP’li Malatya Belediye Başkanı’ndan 'istifa' sorusuna yanıt: Keşkesi olmayan bir belediye başkanıyım

2004’ten beri koltukta oturan AKP’li Malatya Belediye Başkanı’ndan 'istifa' sorusuna yanıt: Keşkesi olmayan bir belediye başkanıyım
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AKP’li Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Habertürk canlı yayınında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Gürkan, 2004 yılından belediye başkanlığına geldiğini söyleyerek, "Şu ana kadar geçen zaman içerisinde hiçbir 'keşke'si olmayan belediye başkanıyım" dedi.

Gürkan, şöyle konuştu:

"Deprem olduktan hemen sonra gerek valilikte oluşturulan kriz masası ve depremle enkaz altında kalanlara müdahale, depremin yaraların sarılması noktasında büyükşehir belediyemizin bu konuda iyi bir ekibi olduğunu biliyorum. Gerçekten kontrol altına aldı, müdahale etti. Ancak enkaz altında kalan vatandaşlarımızı çıkartma durumunda olan belediyemizin arama kurtarma ekipleri enkaz altında kaldı. Hava şartları, tipi, Kayseri, Adana bağlantısı yolu kapalı. Sadece şehrimizin doğuda Elazığ'a açılan kapısı var. Malatya Belediyesi'nin organizasyonu noktasında gıda ve marketlerde bütün depoları bütün vatandaşlarımıza tevdi ettiler.

"ARAMA KURTARMA EKİPLERİ YETİYORDU"

Kış şartları ağır, tünelin çökmesi, demiryolu köprüsünün zarar görmesi ve Kayseri karayolunun zarar görmesi. Müdahale ve yardımda tabii ki gecikme olabilir. Deprem olduktan yarım saat sonra sayın Cumhurbaşkanımız ilk depremle ilgili malumatı aldı. 130 binamız yıkılmıştı. Şehrimizin arama kurtarma ekipleri yetiyordu. 13.24'deki deprem herkesi depremzede etti. Malatyalı hemşehrilerimle onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hepisi bir canı kurtarma noktasında -20 derecede canhıraş mücadele etti.

Şu anda 90 bine yakın tespit edilen ağır hasarlı ve yıkılmış durumda. Buna baktığımız zaman ölüm sayısı 2 bin 300 civarında. 10 vilayet içerisinde belki de en büyük hasarı gören Malatya'dır. Binaların bana göre eski olmasına rağmen, çoğu eski binalar yıkıldı, yeni binalar da var. Birinci depremle birlikte vatandaşın evlerini terk etmiş olması, ölü sayımızın artmamasına neden olan en büyük sebeplerdir diye ifade etmek istiyorum.

"KEŞKESİ OLMAYAN BİR BELEDİYE BAŞKANIYIM"

2004 yılından beri belediye başkanıyım. Şu ana kadar geçen zaman içerisinde hiçbir 'keşke'si olmayan belediye başkanıyım. 2004'de geldiğimde eski Malatya'da koruma amaçlı imar planını yaptım. Akabinde oradaki yatay mimari diye tabir ettiğimiz mimarinin imar uygulamasını yaptık. 2014'e kadar 15 bin nüfuslu belediyeydik. Bu dönemde özellikle de imar konularında, şunun altını çizerek söyleyeyim; benim bütün meclis kararlarım oybirliği ile geçmiştir. 20 yıla yakın belediye başkanlığı dönemimde, ilk dönem bağımsızdı, üç dönem AK Parti'de görevimi deruhte etmeye çalışıyorum.

"BİNA STOKLARININ SAĞLIKLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Yıkılan binalarla ilgili eskiden yapılmış, ruhsatlandırılmış, deprem yönetmeliği öncesinde yapılan binalar var. 7,7 ve 7.6 şiddetinde 9 saat arayla deprem oluyor. Malatya'ya 80-90 kilometrelik bir mesafede. Bu anlamda Malatya'nın bina stoklarının da sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Malatya'nın bina stoklarının da sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Hatası olanın herkesin bedelini ödenmesinin yanında olduğunu ifade etmek istiyorum."

“VAY HALİMİZE”

Gürkan’ın “Bütün cenazelerimizin cenaze namazları kılınmıştır; kendi inanç değerlerimize uygun şekilde defnedilmiştir” sözleri ise tepki çekti.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy da Gürkan’a “Cenaze defnetmeyi başarı olarak gördüğümüz bir yerdeysek vay halimize” diyerek tepki gösterdi.

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