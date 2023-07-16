AKP’li Metin Külünk benzinin 34 lira olmasına değil zam yapılan güne tepki gösterdi

AKP’li Metin Külünk benzinin son zamla birlikte 34 lira olmasına değil zammın yapıldığı güne tepki gösterdi. Külünk, "Akaryakıta yapılan ÖTV zammının 15 Temmuz gecesine de hem de sela okunmasının hemen ardına denk getirilmesi kirli bir operasyona benziyor” dedi.

AKP’li Metin Külünk benzinin 34 lira olmasına değil zam yapılan güne tepki gösterdi

AKP Merkez Karar Yönetim Kurumu Üyesi Metin Külünk, akaryakıta gelen ÖTV zammına tepki gösterdi.

Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre akaryakıtta ÖTV tutarları arttı. ÖTV tutarları, benzinde ve motorinde 5 lira, LPG'de 4 lira artış olarak belirlendi.

Söz konusu zamma tepki gösteren AKP'li Külünk, tarihin 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne denk gelmesine dikkat çekti.

Külünk, şunları söyledi:

"Akaryakıta yapılan ÖTV zammının 15 Temmuz gecesine de hem de sela okunmasının hemen ardına denk getirilmesi kirli bir operasyona benziyor.

Selalar okunurken ÖTV zammının ilan edilmesine kim veya kimler sebebiyet vermişse derhal görevden alınmalı.

Ayrıca bu zammın enflasyonu körükleyeceği gerçeğinin gözardı edilmesinin üzerinde de ayrı düşünmek gerekiyor."

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