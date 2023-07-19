AKP’li Metin Külünk’ten ek vergi talebi

Seçimden sonra ardı arkası kesilmeyen zamlara tepki gösteren isimlerden birisi de AKP’li Metin Külünk oldu. Son olarak 15 Temmuz gecesinde okunan selalar ile birlikte akaryakıttan alınan ÖTV vergisinde fahiş bir artışa giden AKP hükümeti, tek seferde pompa fiyatlarına 6 TL’lik bir zam getirmiş, Metin Külünk ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı bu kararı kirli bir operasyon olarak nitelendirmişti.

“ZENGİNLERİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ”

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizin sebebini deprem, pandemi savaş gibi nedenlere bağlayan Külünk, bu maliyetlerin karşılanması gerektiğini ve devletin ayakta tutulması gerektiğini açıkladı.

Yaptığı paylaşımda vergi zamlarının sadece dar ve orta sabit gelir düzeyinde vatandaşların üzerine yüklenilmemesi gerektiğini açıklayan Külünk, Türkiye’nin en zengin 50 bin, 100 bin insanını göreve davet ettiğini belirtti.

Metin Külünk’ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Türkiye’nin ilk 50.000 ve 100.000 zenginini göreve davet ediyoruz.

Çıkın ve Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenin.

Bu süreçte biz de servet sahipleri olarak içinden geçtiğimiz zorlu süreçte devletimizin zarar almadan süreci yönetilebilmesi için ek vergi talep ediyoruz deyin. ????????????????????????

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Evet dünya ekosistemi türbülansı içerisinde Türkiye doğal olarak bu türbülanstan etkileniyor.

Pandemi,

savaş, deprem gibi çok büyük olaylar büyük maliyetler ortaya çıkarmıştır.

Elbette bu maliyet karşılanmak durumundadır.

Ve devletimizi ayakta tutmak zorundayız.

Ancak bu ayakta tutma sorumluluğu sadece dar ve orta sabit gelirlilerin üzerine yüklenemez.

Emekçiler,

sabit ücretliler, esnaf; yani toplumun yaklaşık%70'i dolaylı vergileri ile bütçenin oluşumunda en büyük pay sahibi iken bu ülkenin servet sahipleri sermaye sahipleri her şartta kazanmaya odaklanmış sermaye gücünün hiçbir şey olmamış gibi gelişmeleri kenardan izlemesi kabul edilemez.

Bunun ötesinde bu yükü sadece aziz milletimizin her şartta bu ülke için mücadele etme noktasına tereddütsüz yükleneceği beklentisi ile; esnaf, işçi, çiftçi, dar gelirli, ücretli, emekli ve köylüye bu işi bırakarak "biz nasıl olsa her şartta kazanmak durumundayız" diyen büyük sermaye sahiplerine sesleniyoruz: bu taşın altına elinizi koymak zorundasınız. Değilse bu ateşin herkesi yakacağından hiç şüpheniz olmasın.

Türkiye’nin ilk 50.000 ve 100.000 zenginini göreve davet ediyoruz. Çıkın ve Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenin.

Bu süreçte biz de servet sahipleri olarak içinden geçtiğimiz zorlu süreçte devletimizin zarar almadan süreci yönetilebilmesi için ek vergi talep ediyoruz deyin.

Taşın altına gövdesini koyan milletimizin yanında durun”