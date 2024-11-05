AKP’li Metiner, MHP lideri ile görüştü: Bahçeli sadece iki talebe kapalı

AKP’li Mehmet Metiner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinin ayrıntılarını köşe yazısında aktardı. Bahçeli'nin iki kırmızı çizgisi olduğunu vurgulayan Metiner, "Bahçeli'nin uzattığı el tutulmadı, o el ısırıldı, silahların bırakılmayacağı söylendi” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin Öcalan açılımı sonrasında son yaşanan kayyum olayları siyasette gündemi değiştirdi. Dün AKP’li Mehmet Metiner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme gerçekleştirdi. Metiner, görüşmeye ilişkin detayları yeni köşe yazısına taşıdı.

BAHÇELİ’NİN KIRMIZI ÇİZGİSİNİ AÇIKLADI

MHP liderinin sadece iki talebe kapalı olduğunu vurgulayan Metiner, "Anayasa'nın ilk dört maddesi ile ilgili her türlü öneriye ve özerklik, federasyon tarzı önerilere kapalı olduğunu, her ikisinin de partilerinin kırmızı çizgisi olduğunu söylüyor. Ben de bu konuda Sayın Bahçeli ile hemfikirim. Bu iki başlıktaki taleplerin çözümsüzlüğü çoğaltmaktan öte bir işe yaramayacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

“BAHÇELİ’NİN UZATTIĞI EL TUTULMADI, ISIRILDI”

Bundan sonraki süreçte Bahçeli’nin çıkışının karşılık bulma ihtimali olup olmadığını sorusuna yanıt veren Metiner, "Bahçeli'nin uzattığı el tutulmadı, o el ısırıldı. Silahların bırakılmayacağı söylendi. Silahlar üzerinden siyasal sonuçlar ve siyasal statü gibi kazanımlar devşirileceği ihtar edildi. Suriye'nin kuzeyindeki PKK devletçiliğine onay vermeyen bir Türkiye'ye silahlar tehdit olarak gösterildi. Dolayısıyla silahların bırakılması şartını Suriye'nin kuzeyinde Amerika-İsrail tarafından oluşturulacak bir PKK devletçiliğinin kabulüne bağlayan bir anlayışla zaten yolu yürümek mümkün değil" yorumunda bulundu.