AKP'li Mücahit Birinci'den skandal paylaşım! Özür yerine devamı geldi

İmalı paylaşımları nedeni ile sık sık tepki toplayan AKP'li Mücahit Özel'in "Bana milleti sokağa davet ettirme" sözleri üzerine bir paylaşım yaparak "Biri, sokak köpeklerini sokağa çıkarmakla tehdit ediyor" dedi.

DAHA ÖNCE DE İMAMOĞLU'NUN AİLESİNİ HEDEF ALMIŞTI

Mücahit Birinci, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından X'teki hesabından "Dünyanın en mutlu adamı: Özgür Özel'dir... Kadını ise, Ekrem'in kıymetli eşi hanımefendidir... Sözlerime kulak verin" paylaşımı yaparak çok tepki çekmişti.

VATANDAŞLARA 'SOKAK KÖPEĞİ' DEDİ

AKP'li eski AKP MKYK Üyesi Avukat Mücahit Birinci, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamanın ardından skandal bir sosyal medya paylaşımına imza attı.

Mücahit Birinci, Özgür Özel'in Tayyip Erdoğan'a "Sokağa milleti davet etmeyi ben bilirim; bana, milleti sokağa davet ettirme" diye seslenmesinden rahatsız olarak hakaret içeren bir paylaşım yaptı.

Mücahit Birinci, X hesabı üzerinden "Biri, sokak köpeklerini sokağa çıkarmakla tehdit ediyor" dedi.

İşte Birinci'nin o paylaşımı:

Cami duvarına bevleden, caminin üstünde bira içen, Reisimizin vefat eden annesine hakaret eden bana göre sokak köpeğidir.



Söylediğimin arkasındayım. https://t.co/MAjeAzHFYo — Mücahit Birinci (@birincimucahit) July 5, 2025

SÖZLERİNİN ARKASINDA DURARAK İKİNCİ BİR PAYLAŞIM YAPTI

Birinci, paylaşımına gelen tepkiler üzerine de "Cami duvarına bevleden, caminin üstünde bira içen, Reisimizin vefat eden annesine hakaret eden bana göre sokak köpeğidir. Söylediğimin arkasındayım" açıklaması yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin genel merkezinde düzenlenen MYK toplantısı sonrası basın açıklamasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şu sözlerle seslenmişti:

"Kimseyi darbeyle tehdit etmiyoruz ama birisi seçimi milletin elinden almaya kalkarsa bu millet kendi elleriyle sandığı getirir. 2 Kasım'da Kasımpaşa delikanlısıysan seçime bekliyorum. Bizim yiğidimiz aslanımız Silivri'de yatıyor. Devletin ordusuna, savcısına, MİT'ine güvenip kumpasla başta kalamazsın. Ben halkı demokrasi eylemlerine davet ediyorum. Sokağa milleti davet etmeyi ben bilirim; bana, milleti sokağa davet ettirme. O zaman ne yapacağını da sen kendin düşün. Bugün dünden daha kararlıyız, yarın da bugünden daha kararlı olacağız. Bir kelime eksik konuşursak bir santim eğilirsek namerdiz. Bir kere seçmedikleri için milletin seçme hakkını elinden alıyorsunuz. Seni yüzde 29 ile orada oturtmayacağız. Birileri sana gaz veriyor; senden büyük millet var. Millet ne derse o olur."