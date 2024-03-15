AKP’li Mustafa Şen, yaptırdıkları son anketlerin sonuçlarını açıkladı: 3 büyük şehirde son durum ne?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Habertürk’te canlı yayın konuğu oldu.

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere 2 hafta kala son durumu değerlendiren Şen, partisinin 3 büyük şehirde yaptırdığı anketlerin sonuçlarını da açıkladı.

Şen, "İstanbul'da Murat Kurum 1 puan önde, Ankara'da durum başa baş, İzmir'de Hamza Dağ mesafeyi kapatıyor." İfadelerini kullandı.

AKP’li Şen'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

“TÜRK SİYASETİ AYNI RAYDA GİDİYOR”

"Partilerin genel durumuna bakılırsa ufak farklarla geçen seçim Mayıs ayı seçimindeki yerler, üç aşağı beş yukarı. Ayrışmış çok fazla şey yok. Ufak farklar var. Bazı partiler o ufak farkları topladılar. Türk siyaseti aynı rayda gidiyor.

HDP ve İYİ Parti birazcık düştü. Son seçime göre söylüyorum. Ufak marjlarda düştü. Bloklar içindeki partilerin kendi başlarına hareket etmesi bir kısım değişikliklere sebebiyet verebilir. Yeniden Refah Partisi yöneticileri böyle karar verdiler. Bu bizim lehimize olan bir durum değil. Görüşlerine saygı duyuyorum.

“İSTANBUL'DA MURAT KURUM 1 PUAN ÖNDE”

İstanbul'da son durum Murat Kurum. Bu net. Kurum, 1 puan civarında önde gözüküyor. Ankara'da sayın Altınok durumu başa baş noktasına getirdi. İzmir'de ise Hamza Dağ o maçı alır diye geçiyor içimden. Oraya doğru gidiyor. Aldı demiyorum, oraya doğru gidiyor. Hızla mesafe kapanıyor. Kapanırsa şaşmam ona ben. Orada müthiş gidiyor.

“YENİDEN REFAH'IN OY ALACAĞI YER BELLİ”

Şu anda Bursa'da da Şanlıurfa'da da öndeyiz. Orada bir riskimiz yok. Yeniden Refah Partisi, 'bir gün CHP'den yüzde 15 oy alırız' diye hesap yaparak kurulmamıştır. Yeniden Refah'ın oy alacağı yer belli. Ağırlıklı olarak AK Parti çevresi. Ama AK Parti kurumsallığını ve başarısını her seferinde seçimi demokratik yollarla kazanarak ortaya koydu zaten. Akıllı siyasetçi trendleri izler. Noktaların birleşiminden ortaya çıkan grafiğin sürekliliğine bakar. Süreçleri analiz eder ve oradan yürür. Süreçleri izlediğimizde bu tip küçük gidip gelmelerin olduğu vakidir; ama buradan bir iktidar çıkmaz hiçbir partiye.”