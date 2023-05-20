AKP’li Numan Kurtulmuş'tan oy itirafı

AKP’li Numan Kurtulmuş, “İstanbul, Ankara ve başka şehirlerde muhalefet bloğu önde görülüyor.” İtirafında bulundu.

AKP’li Numan Kurtulmuş'tan oy itirafı

Editör: Özlem Kıral

TV100 ekranlarında yayınlanan ve gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum'a katılan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

Kurtulmuş AKP'nin büyükşehirlerdeki oy oranıyla ilgili bir itirafta bulundu.

OY İTİRAFI

Kurtulmuş, “İstanbul, Ankara ve başka şehirlerde muhalefet bloğu önde görülüyor. Bu bize yakışmaz. Önümüzdeki martta yapacağımız bir yerel seçim var. İstanbul'da ve diğer ilçelerde zayıf ve kuvvetleri taraflarımızı gözden geçireceğiz. Tedbirlerimizi almaya çalışacağız.” dedi.

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Işık, Kurtulmuş'a yerel seçim stratejilerinin ne olacağını sordu.

Kurtulmuş şunları söyledi:

Siyasette bir tek gücümüz oldu; milletin gücü. Biz onun için her seçimi bitirdiğimizde ertesi gün bütün dosyalarımızı önümüze koyarız nerede ne hata var, nerede eksik yaptık bunları gözden geçiririz.

Arkadaşlarımız bu seçimlerde tek tek sandık sandık çalıştılar. AK Parti'ye oy vermeyen sandıklarda o ailelere ziyaretler, ikna etme ziyaretleri.

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