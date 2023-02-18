AKP’li Nurettin Canikli’nin de 99 depreminde devleti eleştiren yazısı ortaya çıktı. Depremzedeye sırtını dönmüştü neler yazmış neler

TOLGA ŞAHİN/YENİÇAĞ- ÖZEL HABER

Gaziantep’te depremzede vatandaşın yardım feryatlarına karşı telefonuna bakarak kayıtsız kalan AKP’li Nurettin Canikli’nin 1999 depreminde Yeni Şafak’ta yazdığı yazı ortaya çıktı.

“DEPREMİN 4.GÜNÜ ULAŞILAMAYAN YERLER VAR”

“Derin Depremden Sonra” başlıklı yazısında Canikli, “Vatandaşın Devlet’i aradığı an. Devlet diye haykırdığı zaman. Ancak Devlet yok. Tam bir kargaşa. Kim ne yaptığını bilen yok. Yüzlerce, belki binlerce insan vatandaşın çabalarıyla sağ çıkarıldı enkazın altından. Böyle bir deprem için Devlet’in hazırlığının olmadığını hepimiz gördük. Bugün depremin 4. günü ulaşılamayan yerleşim birimleri, enkazlar var halen. Belki bir kısmı yaşıyor. Belki geç müdahale edildiği için ölen insanlar var” diye yazıyor.

SU YEMEK ULAŞTIRAMAYAN DEVLET KAYNAKLARINI İRTİCAYA AYIRMIŞ

Devletin enkazın altında kalan insanlara elini uzatamadığını belirten Canikli yazısını, “Hazırlıklar hep iltica korkusu üzerine yapılmış. Yani on milyonlarca insana karşı. En ince ayrıntıda irticanın defterinin dürülmesinin planları mevcut. Devlet yüzbinlerce insanın kaydını tutuyor. Hangi kamu görevlisinin annesinin başörtüsü taktığını biliyor devlet. Ancak aç ve susuz vatandaşına su ve yemek ulaştıramıyor. Yardıma hazır vatandaşın imkanlarını afet bölgelerine aktaracak köprüyü kuramıyor. Bütün imkanlar irticaya karşı kullanıldığından deprem için seferber edeceği kaynak yok denecek kadar az” şeklinde sürdürüyor.

“DIŞ DÜNYANIN YARDIMINA MUHTAÇ KALMAMIZDAN UTANIYORUM”

Türk Hava Kurumu ve Kızılay’ın imkanlarını neden kullanmadığını sorgulayan Canikli, Almanya’nın yaptığı 1 milyon Mark yardım karşısında utandığını belirtirken, “Bu millet 1 milyon Mark teklif edilecek duruma mı düşecekti. Birkaç ülkeden gelen 5-10 kişilik yardım ekiplerine bağladık ümitleri. Kahroluyorum. Her yıl depremin yaşandığı bir ülkede 500 kişilik profesyonel ekip kurmak zor? O kadar yeteneksiz bir milletiz?” diye soruyor.