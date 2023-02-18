18 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • AKP’li Nurettin Canikli’nin de 99 depreminde devleti eleştiren yazısı ortaya çıktı. Depremzedeye sırtını dönmüştü neler

AKP’li Nurettin Canikli’nin de 99 depreminde devleti eleştiren yazısı ortaya çıktı. Depremzedeye sırtını dönmüştü neler yazmış neler

AKP'li Ömer Çelik'ten sonra depremzedenin feryatları karşısında telefonuna bakmasıyla tepki çeken AKP’li Nurettin Canikli’nin 1999 depreminde devleti eleştirdiği yazı ortaya çıktı. Canikli yazısında, depremin 4.gününde ulaşılamayan yerler olduğunu belirtirken dış dünyadan yardım gelmesinden utandığını ve devletin tüm kaynaklarını irticaya ayırdığı için depreme kaynağının kalmadığını yazıyor.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 08:31
Takip Et

AKP’li Nurettin Canikli’nin de 99 depreminde devleti eleştiren yazısı ortaya çıktı. Depremzedeye sırtını dönmüştü neler yazmış neler

AKP’li Nurettin Canikli’nin de 99 depreminde devleti eleştiren yazısı ortaya çıktı. Depremzedeye sırtını dönmüştü neler yazmış neler
+
Aa
-

TOLGA ŞAHİN/YENİÇAĞ- ÖZEL HABER

Gaziantep’te depremzede vatandaşın yardım feryatlarına karşı telefonuna bakarak kayıtsız kalan AKP’li Nurettin Canikli’nin 1999 depreminde Yeni Şafak’ta yazdığı yazı ortaya çıktı.

“DEPREMİN 4.GÜNÜ ULAŞILAMAYAN YERLER VAR”
“Derin Depremden Sonra” başlıklı yazısında Canikli, “Vatandaşın Devlet’i aradığı an. Devlet diye haykırdığı zaman. Ancak Devlet yok. Tam bir kargaşa. Kim ne yaptığını bilen yok. Yüzlerce, belki binlerce insan vatandaşın çabalarıyla sağ çıkarıldı enkazın altından. Böyle bir deprem için Devlet’in hazırlığının olmadığını hepimiz gördük. Bugün depremin 4. günü ulaşılamayan yerleşim birimleri, enkazlar var halen. Belki bir kısmı yaşıyor. Belki geç müdahale edildiği için ölen insanlar var” diye yazıyor.

SU YEMEK ULAŞTIRAMAYAN DEVLET KAYNAKLARINI İRTİCAYA AYIRMIŞ
Devletin enkazın altında kalan insanlara elini uzatamadığını belirten Canikli yazısını, “Hazırlıklar hep iltica korkusu üzerine yapılmış. Yani on milyonlarca insana karşı. En ince ayrıntıda irticanın defterinin dürülmesinin planları mevcut. Devlet yüzbinlerce insanın kaydını tutuyor. Hangi kamu görevlisinin annesinin başörtüsü taktığını biliyor devlet. Ancak aç ve susuz vatandaşına su ve yemek ulaştıramıyor. Yardıma hazır vatandaşın imkanlarını afet bölgelerine aktaracak köprüyü kuramıyor. Bütün imkanlar irticaya karşı kullanıldığından deprem için seferber edeceği kaynak yok denecek kadar az” şeklinde sürdürüyor.

“DIŞ DÜNYANIN YARDIMINA MUHTAÇ KALMAMIZDAN UTANIYORUM”
Türk Hava Kurumu ve Kızılay’ın imkanlarını neden kullanmadığını sorgulayan Canikli, Almanya’nın yaptığı 1 milyon Mark yardım karşısında utandığını belirtirken, “Bu millet 1 milyon Mark teklif edilecek duruma mı düşecekti. Birkaç ülkeden gelen 5-10 kişilik yardım ekiplerine bağladık ümitleri. Kahroluyorum. Her yıl depremin yaşandığı bir ülkede 500 kişilik profesyonel ekip kurmak zor? O kadar yeteneksiz bir milletiz?” diye soruyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı. ''Cenazeme gelirlerse taşlayın''
1
﻿Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı. ''Cenazeme gelirlerse taşlayın''
﻿Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı. ''Cenazeme gelirlerse taşlayın''
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
2
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
3
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
4
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Birinin yardımseverliği dünyaca alkışlandı… Diğeri ülkesinde hakarete uğradı
5
﻿Birinin yardımseverliği dünyaca alkışlandı… Diğeri ülkesinde hakarete uğradı
﻿Birinin yardımseverliği dünyaca alkışlandı… Diğeri ülkesinde hakarete uğradı
﻿Dolarda olacakları İngilizlerin ünlü bankası açıkladı
6
﻿Dolarda olacakları İngilizlerin ünlü bankası açıkladı
﻿Dolarda olacakları İngilizlerin ünlü bankası açıkladı
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
7
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
﻿Xiaomi 13’ün Avrupa fiyatı sızdı. Tanıtım tarihi belli oldu
﻿Xiaomi 13’ün Avrupa fiyatı sızdı. Tanıtım tarihi belli oldu
﻿Xiaomi 13’ün Avrupa fiyatı sızdı. Tanıtım tarihi belli oldu
﻿Alman şirketinden depremzedelere 1368 jeneratör
﻿Alman şirketinden depremzedelere 1368 jeneratör
﻿Alman şirketinden depremzedelere 1368 jeneratör
﻿Katarakt ameliyatı olanların beyni daha genç kalıyor
﻿Katarakt ameliyatı olanların beyni daha genç kalıyor
﻿Katarakt ameliyatı olanların beyni daha genç kalıyor
﻿Uzmanından “Çocukların da yas tutmasına izin verin” önerisi
﻿Uzmanından “Çocukların da yas tutmasına izin verin” önerisi
﻿Uzmanından “Çocukların da yas tutmasına izin verin” önerisi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.